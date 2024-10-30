英國德達素拍賣會(Tattersalls)，响星期一開始，舉行為期5日嘅秋季出賽馬匹拍賣會(Autumn Horses In Training)，而頭兩日集中較多優質馬匹競投，更加成為唔少澳洲買家嘅激烈競投，而响今個拍賣會全場焦點，最具名氣一匹，就係古摩亞旗下，上月响法國凱旋門大賽跑第8嘅「國民樂派」(Delius)，最終由練馬師活候夫人與布特，透過旗下馬販Hubie De Burgh，以破紀錄嘅130萬堅尼(約1,310萬港元)投得。

近年澳洲馬圈大勢，由於本地長途馬匹整體實力欠佳，大部分馬主以至練馬師，傾向於歐洲揀蟀，為每年嘅春季嘉年華做好準備，剛剛勝出覺士盾嘅「精緻之道」，玉龍集團去年德達素12月雌馬拍賣會中以270萬堅尼收購，轉戰澳洲已經贏咗3項一級賽，翻本之餘名利雙收。

雖然呢個秋季出賽馬匹拍賣會，响本土唔算係主流拍賣會，但就有唔少滄海遺珠，加上近季古摩亞有唔少表現稍遜馬匹散貨，今次呢匹「國民樂派」，就係响法國冠軍練馬師盧傑旗下嘅「范高爾」子嗣，至今6戰3贏2位，只係响凱旋門大賽落敗，血統以至本身實力，相信活侯夫人目標瞄準明年春季嘉年華，睇怕都唔會入錯貨。

除活候夫人以歷來最高價投得「國民樂派」，近兩日競投最高價前6位馬匹，除咗排次位嘅「高級珍味」(Caviar Heights) 由本地買家投得，留番英國參賽之中，其餘5匹都係澳洲幫掃貨。

華禮納以第3高價購入Hutchence，另一位冠軍級馬漢雅，亦透過相熟馬販，出價購入身價排响4、5位戰績稱王(Mr Monaco)與衝鋒俠(Go Daddy)，以第6位高價轉手「廣洋之岸」(Atlantic Coast)，亦會轉戰澳洲。