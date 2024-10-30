體檢肥佬緣盡墨爾本盃　唯妙唯肖隨時轉軚征港

被視為今屆墨爾本盃奪標熱門嘅海外賽駒「唯妙唯肖」(Jan Brueghel)，上周末响入境後最後一關電腦掃描檢查肥佬，維省賽馬會以馬匹出賽健康存在極高風險受傷可能，已經勒令退出今屆賽事。

古摩亞陣營今屆獨遣 「唯妙唯肖」覬覦墨爾本盃，最近期於9月中由李輝勇奪英國聖烈治錦標，延續至今4戰不敗紀錄，岳伯仁自2020年橫跨疫情，相隔4年再派出呢匹精銳參戰，備受各方重視，最終只係夢一場。

岳伯仁接受英國傳媒訪問，對於維省賽馬會極為失望，要一匹3歲幼齡海外賽駒，在審批前於本土接受連串嚴苛檢驗程序，某程度馬匹健康已經承受風險，獲得入境進入隔離檢疫，一心開始投入備戰程序，如今卻又因體檢失敗強制退賽，岳伯仁認為維省賽馬會之處理手法極之荒謬。

由於馬匹已經身在澳洲，古摩亞巨頭之一Tom Magnier指出，最無奈就係直接安排馬匹運返愛爾蘭，但以馬匹於澳洲隔離期間，繼續保持正常操練，無謂浪費馬匹勇態，或會考慮轉軚香港，12月出戰2400米大長途香港瓶。