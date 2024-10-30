墨盃香港盃都唔諗　精緻之道下一個目標係...?

玉龍賽馬集團經理Vin Cox今日對外透露，新勝澳洲覺士盾嘅「精緻之道」未來動向，下一仗鎖定目標，並唔係嚟緊墨爾本盃，亦唔會響12月遠征香港盃硬撼「浪漫勇士」，而會係11月9日響費明馬場頓舉行，總獎金高達300萬澳元嘅春季冠軍錦標(Champion Stakes)。

Vin Cox對此解釋，響「精緻之道」贏完覺士盾之後，對於部署方面的確有好多事後想法，但理想與現實始終係兩回事，更何況「精緻之道」開季前早已鎖定出戰覺士盾，如今已經完成任務，是否有必要再次考驗毫無根據3200米長力，所以佢哋放棄咗為「精緻之道」安排墨盃前嘅最後獸檢，換言之已經棄權今屆賽事。

至於放棄遠征香港，Vin Cox坦言對掌舵人張月勝與香港賽馬會嘅友好關係，亦很期望愛駒可以前往香港出賽，但考慮到北半球馬轉戰澳洲，初期響抵埗不足半年，已經開上前線，馬匹連場硬仗屢創佳績，實際仍唔係完全適應晒南半球嘅水土，一下子又要轉戰香港，以馬匹健康為大前提，佢亦深信波士會體諒到實際情況。

與其不打無把握之仗，「精緻之道」決定呢個春季繼續響澳洲上陣，最後一擊就唔會再係墨爾本盃，而係首本2000米嘅春季冠軍錦標。