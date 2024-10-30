神仙變招　搵呢隻縮程撼嘉應高昇

希斯旗下「嘉應高昇」已經進身成為現役短途王者，躊躇滿志仲話明年去闖珠峰，眼前目標當然係即將舉行嘅馬會短途錦標，同埋下月香港短途錦標，似乎馬迷都好期待佢同剋星「氣勢」嘅夢幻對決，雖然計評分勝負已分，但「氣勢」自從腳傷痊愈復出，今季兩戰未輸過重現氣勢，誰勝誰負真係跑過先至知，可是蔡約翰已經否定咗兩駒今年碰頭嘅可能性。

據神仙表示，由於「氣勢」今季復出連勝兩仗，進軍分級賽所遇對手，實力將會大幅提升，畢竟實戰經驗淺，季中打後大把機會，無謂急於一時，而暫時佢就透露，下一場先安排「氣勢」11月9日出戰二班田草1000米，最有可能會遇上今季響直路賽展現實力嘅「魔術控制」。

此外，蔡約翰透露佢進軍今屆國際賽名單之中，「氣勢」亦都無份，但並唔代表佢香港短途錦標無馬參戰，令人意外佢會再以上場復出響精英碗跑第2名，不敵「嘉應高昇」嘅「驕陽明駒」，將會夥拍「嫡愛心」，一連兩場響馬會短途錦標同香港短途錦標攜手出戰。

雖然「驕陽明駒」曾經贏至香港經典盃嘅1800米，上場久休睇淡響短途偷襲，末段更加造出21秒74衝刺，亦係全場唯一末段締速低於22秒，神仙認為呢匹馬新鮮感十足，短期內仍可專注於短途爭功，因此鎖定香港短途錦標為年底終極目標；至於「永遠美麗」與廐侶「紅運帝王」，就會攜手出爭馬會一哩錦標同12月嘅香港一哩錦標。