【賽後報告】安仔停賽 　天分高外閃甩韁繩黃智弘被告誡

是晚賽後報告撮要：

第1場：「安熠」在亮相圈內煩躁不安，離開亮相圈後觸碰欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫表示此駒左後腿有傷口，因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「安熠」退出此賽。

第2場：「智勝龍」抵達馬場後被發現左眼上方的表皮擦傷，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，潘頓表示，他賽前打算嘗試讓坐騎盡可能取得遮擋。他說，坐騎於早段搶口，由於坐騎患有「喘鳴症」，他不願過度約束坐騎以佔取有遮擋的位置。他說，持續搶口的坐騎因而居於領放馬外側，其後在直路上墮退。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第3場：被查詢時，潘頓表示，賽前打算倘若「綫路達飛」出閘迅速，便讓坐騎佔取前列位置。他說，坐騎於起步時受擠迫，其後未能佔取前列位置。他說，因此他於早段讓「綫路達飛」佔取「環球英雄」之後有遮擋的位置。他又說，坐騎在直路上受催策時走勢稚嫩，但於接近200米處未能望空。他說，因此他須收慢坐騎以移至「金榜之星」外側，坐騎在持續向外移出後得以在「決一劍」外側望空，末段衝刺不俗。「高份數」氣管內有很多血。

第4場：被查詢時，見習騎師黃智弘表示，他於最後150米開始催策「天分高」，但坐騎外閃，因此向外移出數疊。見習騎師黃智弘認同小組的看法，即在此情況下，他應較實際更早停止催策及修正坐騎。他又說，他在重新開始力策坐騎至終點時左邊韁繩脫手。小組告誡見習騎師黃智弘，他應確保妥善控制韁繩，尤其是在他開始用鞭的情況下。

第5場：賽後，巴度表示，他覺得「馬梟雄」有些不妥，遂在直路上收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒心律不正常(第2次)。

第6場：賽後，班德禮報告，「光輝所願」於起步後不久嚴重受擠迫及失去平衡，其後走勢欠順。他說，他在直路上對坐騎的動作有疑慮，由於坐騎處於不具競爭力的位置，他未有持續力策坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

「健康心靈」趨近150米處時在「千杯敬典」之後受困而未能望空，未能被力策直至跑離100米處。「天下寵兒」自200米處起在「凱旋升」之後受困而未能望空直至100米處。

第7場：田泰安被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近350米處時，他在坐騎過於靠近「喜蓮勇略」的後蹄之際，在一段途程上嘗試將坐騎推進至該駒外側，當時該處空位不足以這樣做，他的坐騎因而踢中「喜蓮勇略」的後蹄，繼而嚴重失蹄及失去平衡，同時導致「喜蓮勇略」在被踢中後蹄之際嚴重失去平衡，也造成跟隨「建測羣英」的「我做到」勒避該駒的後蹄。小組判罰田泰安於11月13日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。此外，田泰安被罰款6萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定田泰安的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第3級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

「喜蓮勇略」接近350米處時被「建測羣英」踢中後蹄，因而嚴重失去平衡及失地。布文表示，他在此宗事件後覺得坐騎有些不妥時收慢坐騎。