【蹄聲妙影】唔使上A1　執番身彩喇

本來今期想爆單猛料，但因為尋晚發生一單新鮮嘢，係關乎攝記嘅生命安全，就搶先分享一下。相信尋晚有睇馬經即聞嘅馬迷，都知道頭場開跑前，隻初出馬「安熠」喺亮相圈好驚青唔肯行圈，為免影響其他馬，受薪董事批准隻「安熠」喺入口原路出番去，再沿落第馬匹解鞍處閘口出草地，殊不知隻馬離開亮相圈後依然好驚青，好似俄羅斯輪盤咁氹氹轉，繼而一路向後挨，最終撞冧晒附近幾組防撞欄。

至於事發地點，正正係馬會提供畀攝記傳相工作嘅地方，當堂嚇到現場人士面都青，好在東星當時喺對面另一個馬會提供嘅露天工作區，否則耷低頭執相嗰陣，隨時飛來橫禍，同埋假如畀馬匹整傷咗，真係唔知點計，所以喺馬場見到馬匹，千祈咪手多多，仲要一眼關七，須知道生命是無價的。

講開生命，尋晚好在冇人受傷，而保安部反應都好快，即刻增派人手駐場提醒在場人士，不過防撞欄因搶修不果，結果由頭場跑到尾場，都只能用雪糕筒加膠帶圍住頂住當，老老竇竇，望落都幾牙煙，如果再多一兩隻馬匹唔生性挨埋嚟，保安大哥只不過係血肉之軀，唔知頂唔頂到，再於身後做緊嘢嘅攝記都係生命，當中唔少仲孭住成頭家，可幸最後都大步檻過。

散場後，有位攝記猶有餘悸，話贏唔贏錢都冇所謂，依家執番身彩，唔使上A1，總算還得神落，睇嚟會方真係要諗吓有乜計仔，可安置一眾出力去宣揚香港賽馬嘅前線攝記，可是跑馬地馬場地方確實有限呢！

初步提供:

第2場(3)特別美麗+(12)辣得金

第9場(2)盈妍威楓+(13)美麗在線

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星