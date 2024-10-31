【賽馬以外】估你唔到嘅方嘉柏

筆者一向好欣賞方嘉柏，無論係性格同埋練馬功力，都係充滿個人特色，同埋佢能夠4奪冠軍練馬師，絕對係成就，因為大哥大告東尼其實都只係兩次封王咋。不過，今個暑假筆者真係有少少擔心方嘉柏，事關「直線力山」、「意力迪迪」兩匹同主馬拉走後，柏廐竟然冇晒逾100分嘅馬，以往方仔都係啲高班賽事常客，點知得番只係強弩之末嘅「多巴先生」，擔心唔係冇理由。

不過，估唔到開季兩個月，方嘉柏用成績說話，同大家講今季目標係爭冠。其實喺呢方面，方仔係比較易捉摸，因為佢通常都係早早搶攻，幫自己造好個勢，反而有年後上追蔡約翰嘅情況，真係少之又少。方嘉柏爭冠時，基本上會搵一個信得過嘅騎師做主力，上次主角就係莫雷拉，今季擔任呢個角色嘅明顯係OK哥布文，單睇柏廐今季頭10W有9場由布文包辦就知，始終爭冠需要穩定地有馬贏，咁有個高手幫自己係非常重要，再配合何澤堯同埋有7磅減嘅黃智弘兩位愛徒，呢個用人配搭絕對夠用，再加埋巴度、湯普新呢啲洋將打突擊，就算冇潘頓都唔係問題啦。

再研究吓方嘉柏今季啲頭馬分布，叫得做黑夜之神，真係入黑嘅谷戰特別醒，連埋尋晚已經兩度喺跑馬地夜賽連中三元，兩次都係月尾，呢樣就值得記低啦，而尋晚佢最犀利嘅係絕對有力唔止贏3W，若非「天分高」黃智弘拉士論論盡盡甩埋韁繩，而「飛雲」就欠運輸畀隻不明物體嘅話，肯定已經贏4、5場，爬埋伍鵬志頭升上榜首都唔奇。當然，呢度亦真係要讚吓方仔啲部署，「川河首駒」啱啱禮拜日畀布文騎，輪到一滴都冇，點估到隔咗3日改用黃智弘抽12檔，閘前夠膽落飛，結果沿內欄衝刺即刻贏。至於「大千眼界」抖得耐，操練其實有啲斷斷續續，埋門快工夫就係兩課閘，其餘都係內踱，奇招又奏效。都唔好講「鈁糖武士」搵徒弟黃智弘輸完然後尋晚畀返布文搏殺，呢啲咁普通嘅招數啦。

再睇番廐內陣容，正正因為冇咩高分馬，依家方嘉柏手上有唔少52分PPG，而冒起中嘅「共享富裕」、「信心星」、「仁心星」都係啲似一季可以贏2、3W嘅馬，爭冠係計頭馬數目，唔係計贏咩大賽，所以呢啲評52分起步嘅新血，往往先係爭冠關鍵，如果有幾隻贏到3、4場，相信之後蔡約翰發力都唔驚啦。

不過，方嘉柏除咗想爭冠軍，都想有番多啲大賽籌碼嘅，無疑佢近期引入嘅自購馬都唔算太成功，就算拉走咗嘅「直線力山」，最初其實係希斯引入同訓練嘅，咁惟有睇吓啲PPG有冇啲可以扶搖直上，周日嘅「話你知」應該係其中一匹，而「信心星」、「共享富裕」都係值得期待。既然今季有方嘉柏擺明要爭，咁谷草夜賽冇心水時都可以搵佢做膽，然後再加埋希斯、伍鵬志，搵佢哋做重心，相信應該冇蝕底啩。

■山無陵