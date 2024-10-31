上季尾仲贏緊三班！話你知今次挑機G3！

練馬師方嘉柏麾下佳駟「話你知」今季表現出色，週日（11月3日）將首次角逐分級賽，在沙田出爭三級賽莎莎婦女銀袋1800米。方嘉柏期望這匹體型魁梧的賽駒能延續佳態，克服挑戰取得佳績。

「話你知」體重近1200磅，最近4仗3奪頭馬，勝出賽事均為沙田的一哩賽。這匹「讓我高飛」的子嗣週日將首度出爭第二班以上賽事及應付1600米以上途程，牠的評分在今仗各駒中排尾二，只須負輕磅115磅上陣，較負頂磅135磅出賽的「美麗同享」少負20磅。

方嘉柏表示：「牠身型高大，身軀和四肢修長，是匹大馬。看來牠每一季都有進步，這種情況我們在香港經常見到，就是馬匹可以在6、7歲才到達巔峰。」

今年莎莎婦女銀袋將有14駒競逐，方嘉柏除了「話你知」外，也會派出「多巴先生」（115磅）爭標。此賽歷史悠久，是香港最著名賽事之一，而方嘉柏曾於2019年憑「川河尊駒」奪魁。

現時評分89分的「話你知」上仗於10月20日在沙田出爭第二班香港賽馬會140週年紀念盃1600米，陣上居後列，末段反先多匹實力不俗的對手而掄元。

方嘉柏續道：「馬兒狀態甚佳，我認為牠能夠應付增程。今仗很多對手實力不俗，正好可以考驗牠，看看牠是否達到這個水平。我們希望牠做得到，那就有望進軍本季一些大賽。」

「我們會繼續讓牠競逐更長途程，尤其是如果牠週日能夠在末段造出快段速。」方嘉柏說。

巴度將於週日為「話你知」主轡。這位來自法國的騎師較早前曾在從化策騎此駒參加試閘。

「此駒很適合由巴度策騎。巴度為我在從化策騎此駒試閘，我告訴他這是賽前的部署。此駒上仗由何澤堯策騎，但今仗負磅未能配合。現在試閘理想，巴度可以再次策騎牠。」方嘉柏說。

方嘉柏的家族過往在婦女銀袋戰績彪炳，他已故的父親方祿麟曾5勝此賽：「天之躍」（1985年）、「四季和平」（1990年）、「錦衣衛士」（1990年）、「皇冠統帥」（1994年）及「駿達」（1996年）。

灰馬「多巴先生」將以今仗為季內首仗。這匹父系出自「豪華房車」的賽駒在港曾2勝三級賽，其中一場與今仗同程。

方嘉柏說：「『多巴先生』今仗作季內初出，將由楊明綸執韁。馬兒上星期在從化進行了一哩試閘，表現良佳。牠進度不俗，所以我們希望牠今仗會有好表現。」

「馬兒將會漸入佳境，直至接近季尾時將達至最佳狀態以出爭皇太后紀念盃2400米三級賽，那是牠的目標賽事。」

「多巴先生」今仗抽得好檔位，自第3檔出閘，而廄侶「話你知」則自第12檔起步。

羅富全麾下的「知足常樂」曾在二級賽入位，上仗於10月6日作季內初出，在一項泥地賽中以近4個馬位之先大勝而回。此匹6歲馬今仗將角逐莎莎婦女銀袋，力爭取得在港服役以來第四場頭馬，並續由梁家俊主轡，自第10檔出閘。

羅富全說：「『知足常樂』上仗勝出後，我安排牠參加多一次試閘，牠的表現不俗。馬兒上季有個好開始，不過其後狀態稍為下滑，所以上季表現失色。牠今季看來狀態較佳。」

羅富全在莎莎婦女銀袋兵分兩路，除了「知足常樂」外，還會派出八歲馬「保羅承傳」上陣。此駒將由潘明輝策騎，自第9檔出閘，力爭馬兒在港第10場頭馬。

羅富全說：「馬兒已經年紀不輕了！牠今次負輕磅上陣。雖然今仗將不易應付，但牠現時狀態不俗。馬兒習慣陣上領放，不過如果有對手挑戰牠，或者會為牠帶來威脅。」

羅富全旗下另一佳駟「越駿歡欣」已在港取得6勝，但曾一度遇上阻滯而缺陣。羅富全希望此駒能於11月復出，角逐馬會一哩錦標1600米二級賽。

羅富全說：「我希望『越駿歡欣』能在11月17日舉行的那場1600米二級賽中復出。我知道『錶之銀河』是匹十分出色的賽駒，但我並不打算讓馬兒（『越駿歡欣』）復出首仗即跑2000米途程。牠曾受到傷患困擾，需要先參加試閘。如果一切順利，牠將會出賽。」

另一邊廂，韋達將派出「九五赤兔」競逐莎莎婦女銀袋，冀望這匹父系出自「歲月洗禮」的賽駒能回復兩度在沙田一放到底取勝時的佳態。「九五赤兔」屆時將由鍾易禮策騎，自第5檔出閘。

鍾易禮說：「這場賽事不易應付，尤其是陣上要面對『美麗同享』。該駒（『美麗同享』）上季表現出色，而今季復出首仗也有好表現。『九五赤兔』今仗升班角逐，但牠上季時有穩定演出。今仗能否取勝需視乎陣上步速，也取決於有沒有對手上前追逼牠。」