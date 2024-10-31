極搶手！布文周末澳洲維省打吡日接7駒

維多利亞打吡2500米一級賽將於週六（11月2日）在費明頓馬場上演，只供3歲馬參賽，嚴峻地考驗賽駒的能力。由悉尼練馬師甘寧斯訓練的星級賽駒「大堡壘」屆時將會上陣，力爭達成5連勝，同時為甘寧斯爭取繼2012年憑「五星半」奪魁後再度勝出這項經典賽事。

「大堡壘」上仗於上週六（10月26日）在蘭域出爭春季冠軍錦標2000米一級賽，直路上與在墨爾本受訓的佳駟Henlein鬥得難分難解，最終以不足半個馬位之先奪標。

甘寧斯親自培育「大堡壘」，他相當滿意馬兒的進度。這匹雄馬今年4月在和域園出道，角逐一項1300米從未勝出馬賽，以冷門身分跑獲季軍。

之後牠在第3仗出爭蘭域一項一級賽，未能應付大爛地，結果落後頭馬20個馬位過終點，敬陪末席，隨即休賽。

「大堡壘」於9月復出，在一項1400米賽事掄元，取得出道以來首場頭馬，繼而乘勝追擊，連下三城，先後勝出一項1600米賽事、1800米三級賽高明錦標及春季冠軍錦標。此駒在春季冠軍錦標中表現出色，令甘寧斯有信心馬兒今仗能夠應付增程500米角逐。

甘寧斯在該仗後表示：「『大堡壘』是匹優秀賽駒，牠的備戰進度理想。馬兒今天以最佳表現勝出。我仍認為牠會再次交出進步表現。」

「我們部署馬兒今天上陣，備戰打吡。」

另一邊廂，騎而優則練的費明頓練馬師賴容安今仗將派出「紅色王牌」上陣。該駒剛於上週六在滿利谷攻下滿利谷瓶2040米二級賽，賴容安認為牠今仗爭標機會頗高。

「紅色王牌」在費明頓的1800米賽事上已取得1冠1亞，今仗回師主場，賴容安認為對牠甚為有利。

賴容安說：「這是牠的主場，我們喜歡在這裏上陣。這實在令人興奮。」

目前以香港為基地的布文曾先後憑「馴獸師」（2010年）、「盛世達」（2011年）及「波蘭司基」（2013年）3度揚威維多利亞打吡，今年將赴澳為布樹庭及楊麗妮麾下的「名賽場」主轡。

布文於2011年夥拍布樹庭麾下的「盛世達」奪冠時，布樹庭與楊麗妮尚未聯手練馬。「盛世達」與「名賽場」不但同主，還同樣在此賽前哨戰考菲爾德經典賽2000米三級賽中跑入位置。

布文同日還會策騎「創業王」、「惹火行徑」、「近身保鏢」、「騏妙寶」、「萌芽期」及「擴版圖」，分別出戰卡賓會錦標1600米三級賽、名氣急升錦標1200米三級賽、雅閣圍錦標1200米一級賽、帝國玫瑰錦標1600米一級賽、艷海棠錦標1100米三級賽及榮耀錦標1400米三級賽。

布文說：「我很高興回到這裏，再次為好友及合作無間的馬主與練馬師效力，策馬上陣。」

「我當日所有坐騎都是由多年來關係良好的馬主及練馬師提供。相信今年的賽事將會非常精彩，我很期待參與其中。」

練馬師古敏力將派出「金融王者」出爭維多利亞打吡。此駒上仗在考菲爾德經典賽中擊敗今仗參賽馬「豐沛海域」及「名賽場」奪魁，與奧詩及查奕通廄下的「雷王」一同被視為爭標分子。

今屆維多利亞打吡，且看這些新星能否應付2500米途程，克服嚴峻考驗，脫穎而出。