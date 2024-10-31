周末周日轉播賽大戰連場！

周六維多利亞打吡

名賽場強配撼紅色王牌

周六早上9時20分開始轉播澳洲費明頓馬場維多利亞打吡賽馬日9場賽事，主題賽維多利亞打吡2500米一級賽，「紅色王牌」出道至今5戰得2冠1亞1季，演出忠心，近期愈跑愈長，剛剛在滿利谷2040米二級賽摘冠，父系「一錘定音」曾贏到哩半澳洲打吡，相信「紅色王牌」今次對住同齡對手增程無大問題。對手方面，專程找來布文壓陣的「名賽場」，同樣是5戰4度入三甲，前次跑1800米表列賽便曾力克「紅色王牌」奪冠，今次用布文也寄望跑高一線，既然兩雄再遇，一於投注連贏及位置Q。

周日育馬者盃草地大賽捧桀驁之戀

周日早上5時01分起轉播兩場育馬者盃賽事，其中育馬者盃草地大賽，「上流貴婦」今年未勝但3度上名，必求突破再添一級賽殊榮，但也要問過「桀驁之戀」，此匹高多芬佳駟近6戰5勝，氣勢如虹必要睇實。至於育馬者盃經典大賽，今年在肯塔基打吡闖入季軍的日本馬「青春永駐」，亦會與岳伯仁、莫雅攜手的「名戰古城」對決，後駒初涉泥地但父系為美國三冠馬王「正義」，絕對有好戲上演。

下周二川河陸駒潘頓衝墨爾本盃

下周二跑墨爾本盃3200米一級賽，3位香港騎師將遠赴當地參戰，田泰安為「雲起有晴」效力，艾兆禮則再騎「金刺繡」出戰，而香港冠軍騎師潘頓則再為馬主何家駒名下的「川河陸駒」主轡。「川河陸駒」前仗稍留後再提早外疊加速，捧走大都會錦標G1，上次跑考菲爾德盃哩半則擺前走得一席季軍，跑法具彈性，潘頓多年內贏盡大賽，墨爾本盃卻是從未染指，騎者表明好想贏番次，戰意十足可追捧。