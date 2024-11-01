新鮮出爐三連霸　紀仁安再度榮膺法國冠軍騎師

法國冠軍騎師爭奪戰，响昨日為最後結算日，紀仁安同巴米高依然成為單打獨鬥兩位主角，雖然後者於最後一戰連中三元，始終無法改變命運成功反先，紀仁安於最後一戰只添1W，最終以192W：187W，5W之先擊敗巴米高，自2022年起直落3連勝，而於12月來港客串嘅貝知仁，就以123W位列第3位。

今年已經係紀仁安第4度贏取法國冠軍騎師最高榮譽金馬鞭獎(Gold Whip)，過往法國冠軍騎師之爭，係以全年累計頭馬成績計算，而自2022年起改制，由每年3月1日起，計算至10月31日止，換言之紀仁安自改制後就未逢敵手，穩居一哥位置，巧合連續三屆巴米高皆屈居做阿二，紀仁安似乎成為咗佢嘅剋星。

嚟緊下月舉行嘅香港國際賽週，相信好大機會又會見到法國高手嘅踪影，究竟會唔會由呢位3連霸巨星做門面擔當，去年佢雖然係冠軍，但就無出席騎師賽，只由2021年嘅冠軍巴米高出席，紀仁安只係响正本戲騎法國賽駒「真強」贏香港瓶。

咁今屆究竟係紀仁安定巴米高，甚至就地取材搵剛剛發出客串牌照貝知仁，三大法國高手任擇其一，你估香港賽馬會又會搵邊位參戰呢?