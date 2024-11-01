【初出馬介紹】 包裝系打吡希望？

踏入11月，各馬房開始派新血上陣，星期日沙田日賽有高達17匹初出馬，當中有7匹自購新馬，另外10匹則為自購馬。全日最受矚目嘅兩匹初出馬相信會集中喺第8場三班1200米，當中廖康銘旗下嘅「展雄威」，係今季覺士盾冠軍「精緻之道」嘅同主馬。而「包裝明駒」則被馬主李文斌視為今季嘅打吡希望，向來對記者有問必答嘅潘頓，今朝都罕見同記者講話唔會答有關「包裝明駒」嘅問題，究竟係唔係心中有馬，就等各位馬迷自行判斷。

R2 不同世界(PPG)

馬房：容天鵬

父系：Kermadec

母系：Our Squeezer

同父系馬：香港精神

馬房上季至今初出即勝馬：中環精英、時尚風趣

R2 越野大師(PPG)

馬房：巫偉傑

父系：Time Test

母系：Freight Train Jane

同父系馬：九五赤兔、共享富裕、鼓浪飛凡

馬房上季至今初出即勝馬：無

R2 越野大師(PPG)

馬房：沈集成

父系：Deep Field

母系：The Soloist

同父系馬：幸運旅程、中華盛景、遨遊氣泡

馬房上季至今初出即勝馬：知道長勝、非凡達、包裝猛將

R4 勤德俱備(PPG)

馬房：賀賢

父系：Shamexpress

母系：Watch Her Go

同父系馬：嘉應高昇、瑰麗人生

馬房上季至今初出即勝馬：無

R4 威武年代(PPG)

馬房：呂健威

父系：Iffraaj

母系：Bella Grace

同父系馬：樂天派、我做到

馬房上季至今初出即勝馬：龍之輝、開心寶寶、精英勇士、包裝天將

R4 非凡龍駒(PPG)

馬房：黎昭昇

父系：Almanzor

母系：Summalucky

同父系馬：博愛先鋒

馬房上季至今初出即勝馬：超平凡

R5 錶之福將(PPG)

馬房：丁冠豪

父系：Dubious

母系：Faction

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：同得威、魯班精神

R8 瑞祺威楓(PP)

馬房：姚本輝

父系：Calyx

母系：Dazzling Rose

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：無

R8 星運遨翔(PP)

馬房：方嘉柏

父系：National Defense

母系：Thanks

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：無

R8 展雄威(PP)

馬房：廖康銘

父系：Zoustar

母系：Soriano

同父系馬：連連有盈、健康愉快、攻頂

馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒

R8 雷神太保(PP)

馬房：蘇偉賢

父系：I Am Invincible

母系：Royal Missile

同父系馬：胡椒軍曹、知道長勝、英勇快車

馬房上季至今初出即勝馬：無

R8 包裝明駒(PP)

馬房：伍鵬志

父系：Toronado

母系：Alittle Loose

同父系馬：維港智能、驕陽明駒、美麗邂逅

馬房上季至今初出即勝馬：錶之銀河、嘉應喝彩

R9 優才(PP)

馬房：葉楚航

父系：Real Steel

母系：Northern Model

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：大至尊、舉步生風、最好玩

R9 綻放的心(PP)

馬房：韋達

父系：Akeed Mofeed

母系：Annenberg

同父系馬：超悅明駒

馬房上季至今初出即勝馬：無

R10 南莊堡(PP)

馬房：沈集成

父系：Starspangledbanner

母系：Annenberg

同父系馬：加州星球、永遠美麗、飛鷹翱翔

馬房上季至今初出即勝馬：知道長勝、非凡達、包裝猛將

R10 時時精準(PP)

馬房：游達榮

父系：War Decree

母系：Fascinate Me

同父系馬：堅闖、綠族光芒、荷花之星

馬房上季至今初出即勝馬：競駿皇者

R10 祥勝將軍(PP)

馬房：韋達

父系：Phoenix Of Spain

母系：Clarinda

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：無