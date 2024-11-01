丁冠豪大賽日出5隻　今季最多一次！

本地倉主丁冠豪剛戰谷草夜賽高掛免戰牌，由於兵源所限，10月已有2次谷草夜賽休戰，開季至今賽日出馬不超過3匹，然而周日婦女銀袋賽馬日，竟然無懼名牌大倉大舉出擊，總共派遣5駒超強陣容，展現爭取成績決心，「永勝金駒」、「輝煌精英」與「魯班精神」勢成搶分籌碼。

上季位列下游馬房的鄭俊偉與徐雨石兩位廐主，今季開局俱有好開始，分別有6W及5W在手，而丁冠豪至今只得1W，練者因應手頭兵源短缺，並沒有效法鄭、徐兩廐以快打慢，至今出賽24次，只比首季開倉的游達榮多1次，派馬量少。踏入11月卻一改部署大堆頭出擊，丁冠豪為前途而戰，力謀盡快重響勝鼓。

第8場「輝煌精英」今季兩戰田草1200米俱獲亞，不約而同以1馬位之差，敗於「華麗再勝」與「包裝猛將」兩匹已升班之實力惡馬。這匹持續進步質新分子，今仗面對不少同齡新馬，恃進度可睇高一線，再戰勝途必謀補中。

列陣尾場之「魯班精神」，今季增程連跑兩場1400米，表現循序漸進，老拍檔班德禮今場寧願捨棄剛戰同程跑獲亞軍之「還看今朝」而就，無奈排檔形勢使然，卻要面對14檔考驗，不過論鬥志卻是毋庸置疑。

至於頭場「永勝金駒」，首季來港已於田草2000米上名，踏入新季居五班有利，首戰跑嫌短1400米熱身提升狀態，上場增程跑1800米即有截然不同表現，配合馬房強陣而來，也是不容忽視。