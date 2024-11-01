名戰古城放頭跑　岳伯仁盼首奪育馬者盃經典大賽

莫雅將於周日夥拍歐洲草地星級賽駒「名戰古城」，在德爾馬的泥地跑道上出爭2000米一級賽育馬者盃經典大賽，如無意外屆時將會採取搶放戰略，而該跑道有利前速快的賽駒發揮。

「名戰古城」將從3檔起步，是首度參與美國的泥地賽事，如起步快捷便可避免受被前駒踢起的泥頭影響，也讓牠有機會撒開大步施展最拿手的放鳶戰術，一如以往在草地6捷所採用的跑法。

「名戰古城」今仗不但會遇上一批美國頂尖泥地佳駟，也會與3匹傑出的日本賽駒交鋒。而練馬師岳伯仁在全球取得的傑出成就，包括贏過18次育馬者盃賽事，但至今仍與育馬者盃經典大賽冠軍無緣，以往派遣17匹馬角逐此項錦標皆無功，但絲毫無損他的爭勝決心。岳伯仁說：「作為『正義』的兒子，牠很大機會能夠適應泥地賽。我們一直以來都覺得牠如果出爭育馬者盃經典大賽會很有競爭力，其鬥心強悍，具備快放能力，而且性能機動。」「正義」於2018年成為美國第13匹三冠王，退役後轉作種馬。

日本代表「青春永駐」與「名戰古城」一樣是3歲馬，出道以來也是7戰6勝，此駒5月在肯塔基打吡大賽儘管走位極不順利，但仍跑獲接近的季軍，是牠迄今唯一敗仗，如今牠第2次出征美國大賽，有機會一雪前恥。「青春永駐」的練馬師矢作芳人表示：「排1檔對『青春永駐』來說並不理想，但馬兒現時的態況比5月時好得多，我會說牠已經脫胎換骨。」

柏多迪廄下的「激烈」表現也許不太穩定，但最近連贏兩仗，包括上仗在攻下一級賽卓華斯錦標，反映這匹從東岸來到西岸的遠征軍，很可能是美國代表的爭標主力。

同日還會上演2400米一級賽育馬者盃草地大賽，「桀驁之戀」今年5月輕鬆擊敗「錶之五知」等駒，攻下遮打盃，此駒曾於2022年勇奪育馬者盃草地大賽，今趟力求重溫美夢。不同的是，今次是在德爾馬上陣，這可能是美國最緊窄的草地跑道，但這匹6歲佳駟戰功赫赫，9月在科隆攻下一級賽歐洲大賽後未再上陣，養精蓄銳爭今仗。

對手之中，「上流貴婦」今仗將與戴圖理故劍重逢，該名世界超級明星騎師現以美國為策騎基地，這對人馬曾於2022年及2023年勝出與今仗同程的一級賽。