馬會貨原價3%割價出售　呢隻獅子唔簡單

踏入11月，各個馬房陸續都有新馬出籠，今期沙田日賽，以正選上陣嘅初出馬都有17駒，仲要未計列入後備嘅賽駒。眾多初出新馬之中，當然部分試好晒閘夠睇頭。值得提及嘅一駒，就係出自第2場四班1200米田草嘅沈廐「過關大獅」。

呢匹「過關大獅」，周歲時早已由香港賽馬會於2022年殷利殊澳洲復活節週歲馬拍賣會以75萬澳元投得。不過今年2月，「過關大獅」重新被放上網競投，最終由香港馬販公司以2萬5千澳元成交，即馬會價3%割價出售。自香港馬販從網上拍賣會引入後，「過關大獅」就來到香港服役並加盟沈廐，7月25日落地操練後，由梁家俊試咗兩課從化閘，埋門一課更以第2名過終點，今次抽8檔起步，且看表現如何。

除咗「過關大獅」之外，其實香港賽馬會再喺相同拍賣會以65萬澳元投得「過關大獅」細佬。「過關大獅」父系「遙遠星空」(Deep Field)，相信各位馬迷都唔會陌生，畢竟「遙遠星空」子嗣「顯心星」、「遨遊氣泡」、「嫡愛心」呢啲喺香港都有出色表現，至於母系The Soloist就係「旺蝦王」的同母半妹，睇嚟馬會買手都好鍾情父母兩線呀。