告東尼3軍搶銀袋　佢話呢隻最好呀！

告東於1800米三級賽婦女銀袋佈下強陣，派出「美麗同享」、「錶之五知」及「當年情」爭標，力求個人第7度奪得此錦標，並備戰即將舉行的香港國際賽事。告東尼於1976年策騎「交擊」首次勝出婦女銀袋，擔任練馬師以來先後憑「金碧明珠」、「威利好好」、「終身美麗」、「馬克羅斯」及「添滿意」5勝此賽。

告東尼相信「美麗同享」的狀態已回到爭勝水準，而「錶之五知」及「當年情」則較適合出爭更長途程賽事。告東尼表示：「『美麗同享』目前的狀態肯定比今季首仗更好，布文亦非常熟悉馬兒。『美麗同享』現時在陣上的走勢比以前較為穩定，也正值佳態，我相信牠能夠應付1800米途程，而且應會跑得非常接近。至於『錶之五知』和『當年情』，需要跑更長途程的賽事。」

潘頓夥拍打吡盟主「大至尊」自2檔出閘，他說：「馬兒進度很好，試閘及操練表現俱佳。牠今仗負磅合理，這是好事。預料此賽不會出現前慢後快的局面，因為陣上有數駒喜歡上前締造快步速，這會有助馬兒發揮，相信牠有力爭勝。」

呂健威麾下的「禪勝輝煌」今仗7檔起步，他說：「今仗途程適合馬兒發揮，而且牠正值佳態。如果讓馬兒在陣上領放，會影響牠的加速力；但如果屆時遇上快步速，而牠能夠跟隨領放馬順其自然地跑，便能發揮凌厲的後勁。」