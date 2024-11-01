【論戰天下】雷王麥道朗搶維省打吡

費明頓春季嘉年華首天賽事有3項一級賽上演，重頭戲2500米維多利亞打吡，麥道朗夥拍奧詩馬房的「雷王」，上場重戴眼罩於滿利谷瓶力追僅敗得季軍，血統具長力增程坐正。

做實事一哩更合

S1-1：「做實事」前仗在格堡馬場段段快輕取「創業王」打開勝門，上仗出大場到考菲爾德增程跑一哩，全程控制步速下僅被實力強勁的「珍惜當下」超越，乾快場地有利這匹「蔚藍海角」子嗣放返。

口香糖升班照搏

S1-2：希斯3位兒子旗下「口香糖」雖然出賽經驗不多，但剛戰在考菲爾德馬場以凌厲後勁追入Q表現可人，若當時布浩榮早點轉位發力，相信可將「名主持」擒下，今轉戰費明頓闊場更合其後追跑法，縱升班對手增強亦值得一試。

玄勝驥抖夠出招

S1-3：「玄勝驥」去年在同一賽期壓軸天一放到底輕勝1400米表列賽，返回悉尼後持續進步，今季復出8月後上勝出二級賽導彈錦標，上月中在玫瑰崗贏試閘清風送爽，抖夠做足工夫再上陣打硬仗。

承先啟後見真章

S1-4：「承先啟後」剛戰杜勒讓賽在超慢步速被迫擺前，中段「好天朗」由包尾追上變奏成功，相反本來跟前的「承先啟後」卻未能增速敗績可抹去，今重配贏馬拍檔賈傑美回師曾勝的費明頓馬場，可勝此仗送給上周逝世的馬主。

彩石威力潛力佳

S1-5：下周四皇冠橡樹賽前哨戰，石爾純以往訓練雌馬成績佳，「彩石威力」早已展示甚佳潛力，前仗初爭一級賽航班錦標被迫放頭只得第4，上場大降班換麥道朗以晨操姿態打開勝門，增程2000米對「海洋公園」子嗣來說問題不大，有力連捷。

開疆闢土佔上風

S1-6：一戰定配種地位，近年勝出此賽的雄馬日後在種馬界必大受歡迎，「摘星勇驥」當年曾勝此賽，其子「暢銷搖滾」去年亦勝出，今屆「開疆闢土」勢成焦點，前仗於滿利谷初次撼年長馬在萬利嘉多錦標跑第2，上場珠峰錦標亦得第3，今回師曾勝費明頓兼與同齡馬跑，實力佔盡上風。

禮貌事成氣量夠

S1-7：今屆維多利亞打吡形勢平均，奧詩在新西蘭只以5萬紐元購入的「雷王」有力脫穎而出。今季8月才出道，大前仗加眼罩在1600米打開勝門，小休後前仗無戴眼罩跑1600米純粹熱身，剛戰滿利谷瓶重戴眼罩換上麥道朗幾乎勝出，母系Sheezababe是紐聖烈治亞軍，長力十足，排1檔跟靚位跑勝望高。「禮貌事成」前仗在巴拉烈2000米打開勝門，上場滿利谷瓶際遇極差，轉彎被撞修正再追，「一錘定音」子嗣增程亦不用擔心氣量，連達文排內檔有威脅。

甘寧斯曾於2012年憑「五星半」贏此賽，今屆再有最高分的「大堡壘」爭標，踏入3歲4戰全勝，包辦高明錦標及春季冠軍錦標，總算替其父「古堡」㘣夢，此駒最大優點是可跟靚位跑，「古堡」同樣出自「一錘定音」，長力必夠，可惜抽到大外檔要考柏爾取位。另一匹「一錘定音」子嗣「紅色王牌」既是滿利谷瓶得主，前仗在費明頓重疊錦標得亞軍，闊場一樣合腳法。

愛天仙擺明交代

S1-8：華禮納馬房的「愛天仙」過往在費明頓馬場戰績甚佳，對同性別雌馬賽實力亦上風。剛戰考菲爾德錦標當日不利後追，仍可取回季軍表現已不差，練者今場收起「狂迷女孩」獨出此駒似交代格，最高分評磅角逐要把握黃金機會。

一點深意演出準

S1-9：演出極準繩的「一點深意」出賽至今11戰只得一次跑第6，其餘10戰全入三甲，今季復出4戰2冠2亞，現時成熟斂口，早段可放鬆跑再鬥點後勁，費明頓闊場曾上名毋須擔心。

青春永駐挑戰強敵

育馬者盃賽馬日是美國馬壇年度盛事，今屆除本土賽駒外，更吸引到歷來最龐大日本代表團，當中經典大賽派出3駒硬撼準歐洲馬王「名戰古城」，精彩可期。

S2-1：高多芬馬房6項一級賽冠軍「桀驁之戀」，前年曾在堅蘭馬場揚威此賽，去年暑期曾墮馬關係，加上復出表現未如人意結果提早歇冬，卻造就今年在國際馬壇大放異彩。由多哈、杜拜、香港一路殺到德國戰績彪炳，英皇錦標一役若非跌入快步速陷阱名次可能不止第3。6歲閹馬一直以競賽為目標，近況大勇演出穩定，希望能克服11檔。

名戰古城父系擅泥

S2-2：育馬者盃經典大賽在日本馬圈心中雖不及凱旋門，但仍然是他們希望稱霸國際大賽的一塊重要拼圖。今屆3駒均有遠征海外經驗，練馬師矢作芳人2021年正於德爾馬舉行的育馬者盃日起孖，今場旗下「青春永駐」7戰6冠1季，更先後揚威沙特及阿聯酋打吡，美國肯塔基打吡若非起步慢閘，繼而直路被對手打茅波牠已封王。日本新一代泥地怪傑，賽前已在大井贏出日本泥地經典賽，難得今屆主隊馬實力非強，唯一擔心是排1檔受困。

對手中，「名戰古城」草地當然厲害，跑法在德爾馬短直路亦上風，3檔起步出閘順利叫胡，初跑泥地挾其父美國三冠王「正義」威名而戰，告別戰全力投球。