【世界觀】布文騏妙寶衝G1

星級騎師布文今日返回祖家澳洲出席大賽，分別策騎「名賽場」、「貼身護衛」及「騏妙寶」，出戰維多利亞打吡、雅閣圍錦標及帝國玫瑰錦標3項G1。呢位好手先後響10、11及13年，憑「馴獸師」、「盛世達」及「波蘭司基」3奪維多利亞打吡，今屆策騎同「盛世達」幕後息息相關嘅「名賽場」，布文坦言希望可以歷史重演，再次揚威呢項3歲馬大賽。

至於角逐帝國玫瑰錦標「騏妙寶」，原來同香港好有淵源。話說呢匹馬響今年5月畀玉龍集團睇中，以破拍賣會紀錄220萬澳元高價易主嘅馬女，未易手前其實由香港馬主擁有。上手馬主響21年嘅未足歲拍賣會，只係用咗21,000澳元投到呢匹馬，3年時間足足升值104倍。呢位馬主投得呢匹馬之後，仲幫匹馬改咗個好多人一聽就識，來自日文「感覺很好、舒服」嘅英文名Kimochi。之所以改呢個名嘅原因好簡單，就係因為「騏妙寶」響日本出生，所以嗰名都要配番日本風。

「騏妙寶」至今16戰取3冠5亞4季，雖然最叻只係贏G2，但係試過3度響一級賽上名，易主玉龍集團名下之後共跑過3次，一出即贏三級賽，對上兩場都跑第4，練馬師鮑泰利認為「騏妙寶」一定有贏G1嘅實力，睇吓佢嘅期望可唔可以響今場兌現。