梁家俊成手好牌　擺明要大殺四方

梁家俊經過夜戰停賽一日，周日於婦女銀袋賽日復出騎9駒，分屬今季頭馬來源巫、羅兩廐繼續有支持，為巫廐效力3駒之中，新季開齋頭馬「糖不甩」，以至初出露光「但求開心」，再加上近況不俗「輝煌精英」與「風繼續吹」，一手惡馬分途誓師，務必力爭接風頭馬，打破近期小悶局。

梁家俊新季至今只得3W，卻有13次亞軍，不足半身位或短距離飲恨，更加超逾半數，手風未算太順，而自10月6日起孖之後，已經7期不勝，如今趁住11月首戰適逢刑滿復出，自然期望有個好開始，今戰胯下坐騎質量兼備，再度接手今季開齋頭馬「糖不甩」，勢成今戰爭勝重要籌碼。以「糖不甩」今季開竅表現，首戰即由梁家俊取勝於田草1200米，上場增程1400米卻換由潘頓接手，只以位置交代，今次再以贏馬配搭重返勝途，雖然仍以頂磅迎戰，但所遇對手非太強，信賴人馬合拍，此消彼長勝算仍高。

另一匹巫廐坐騎「但求開心」，上仗初出即於1400米後上得亞，該役採取留前鬥後跑法，卻遇上前中段慢步速，直路上於於馬林重重圍困，至望空後上僅敗，卻成為全場唯一締造少於22秒末段時間，以21.87秒極速衝刺，相隔接近一個月抖夠再拚，足以收復失地。

丁廐搶分籌碼「輝煌精英」，今季兩戰一再遇上伏兵得亞，以上場不敵「包裝猛將」，卻能力壓「祝願」作為實力指標，補中機會依然樂觀。另一匹同樣駕輕就熟的「風繼續吹」，鬥志最值得信賴，對手稍有差池，隨時有權代之而起。