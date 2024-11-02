岳伯仁莫雅先聲奪人　先贏兩場育馬者盃G1！

馬會喺聽朝清晨時分就會從美國即時轉播育馬者盃草地大賽及育馬者盃經典大賽來港，其實育馬者盃賽日係世界馬壇盛事，為期兩天，首日賽事已經喺香港時間今朝順利完成。岳伯仁與莫雅呢對騎練組合，聽朝有「名戰古城」挑戰育馬者盃經典大賽，希望首度攻下呢場2000米泥地G1，佢哋今朝成功先聲奪人，攜手憑「維多湖」(Lake Victoria)同埋「馬蒂斯」(Henri Matisse)攻下育馬者盃兩歲雌馬草地大賽、育馬者盃兩歲馬草地大賽兩場G1，亦令岳伯仁喺育馬者盃嘅累積頭馬數目已達20場，追平美國傳奇練馬師魯卡斯嘅紀錄。

為岳伯仁及莫雅帶嚟今屆育馬者盃首場G1嘅「維多湖」，賽前4戰全勝，今次呢匹出自「范高爾」嘅馬女出戰呢場1600米G1，被捧成大熱門，結果以輕鬆姿態擊敗戴圖理嘅坐騎May Day Ready，保持5戰全勝，此駒更先後於1200、1400同埋1600米3項不同路程贏G1，認真犀利。

至於為佢哋帶嚟第2項一級賽嘅「馬蒂斯」，即使最近兩仗未能獲勝，今次轉戰美國增程跑一哩卻有出色表現，擊敗30倍冷門Iron Man Cal，而高多芬嘅「青森」(Aomori City)只得季軍。

對於可以追平魯卡斯嘅紀錄，岳伯仁坦言覺得難以置信並感到無上光榮，佢就話正正係魯卡斯建議佢哋可以讓「名戰古城」出爭育馬者盃經典大賽，睇吓最終能否取得好成績。