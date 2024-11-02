雷神大熱冇影　范奕倫贏金鷹錦標擸2678萬

今屆金鷹錦標片段：

呢邊廂馬會今日轉播澳洲墨爾本嘅維利利亞打吡賽馬日，但喺悉尼玫瑰崗都有大賽上演，就係全球最高獎金嘅4歲馬賽事，總獎金達1000萬澳元(約5101萬港元)，途程1500米金鷹錦標，去年呢項賽事由日本賽駒「大宴重酬」掄元，今年日本則有馬女「百塔意城」參戰，兼且搵到莫雷拉執韁，自然被捧成大熱門，可惜此駒今日轉彎蝕位太多，最終只係追至第12名，表現平平。

反而由英國練馬師郗國思訓練嘅「湖林麗城」(Lake Forest)於英國家雅士谷賽期嘅1200米G1英聯邦盃得亞軍，今次由范義龍囝囝范奕倫執韁，早段居後，但入直路後沿內疊推進反應甚佳，最終後上贏出呢場大賽，擊敗雷里雅訓練嘅法國代表「別具風味」(Lazzat)，換言之呢場澳洲賽事由一對歐洲馬串Q，季軍就係高多芬名下嘅「倜儻小貓」(Tom Kitten)。

郗國思過往曾憑「加踏步」及「譽滿杜拜」揚威澳洲一級賽，今次派出「湖林麗城」出戰金鷹錦標，結果喺范奕倫出色發揮下建功，而頭馬獎金亦有525萬澳元(約2678萬港元)，真係非常和味。