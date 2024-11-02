【分分制勝】快過三班贏馬時間　「歡呼」停不了

著名種馬「花旗」在港的子嗣，暫時於田草1400米累積14W，當中「飛鷹翱翔」、「盈妍威楓」及「紫荊歡呼」均曾於今季贏過同程，後兩駒今期一同列陣第9場三班1400米，相信必有一番惡鬥。

比較上，「盈妍威楓」勝在強配潘頓及跑法主動，不過上次證明加磅後發揮略有影響，即使近況相當勇猛，也只宜作配。相反，「紫荊歡呼」剛戰於四班1400米打開勝門，孭135磅仍交出1分21秒62，乃今季暫時四班1400米次快時間，而且較諸同日贏三班同程的「鑽石星空」，不論總時間及末段締速均快些少，足證「紫荊歡呼」本身能力足夠在三班爭雄，因此勝後只加6分，優勢相當明顯。

因造磅問題，贏馬拍檔布文未能再度效力，故「紫荊歡呼」重召前次入Q的騎師艾兆禮，發揮也不成疑問。最重要是埋門操練異常積極，「紫荊歡呼」先到從化登山跑道快試，繼而兩度拍跳，回港後交予艾兆禮親操，該課內斂之餘，亦見墜手好火，經過一輪辣操之後，埋門狀態比上回更吸引，如今再戰勝途田草1400米，排內檔好跑，可謀連捷。

■明治朗