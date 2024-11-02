【張基焦點】特別美麗恰逢其時

一年一度的婦女銀袋賽馬日，作為主人家的「美麗」系亦派出不少賽駒上陣，「特別美麗」在四班肯定有優勢，熱身一仗後狀態提升，可期扳回一仗；「美麗在線」加眼罩縮程出擊，提防變身。另外，「金獅勝將」剛戰扳上一哩幾乎贏馬，今次再攻同程機會樂觀。「但求開心」初出在1400米入Q難度高，復課後工夫積極，戰意鮮明。

第2場四班1200米，「特別美麗」減分頗多，上季經常於三班取得接近走勢，可惜始終未能贏馬，上季尾落到四班遇強組亦追近，然而今季初於從化試閘走勢甚差，可能不在狀態，兼且體重下跌，但復出表現則算合格，落後兩個多馬位得第5名，復課後喜見馬身皮光肉滑，快跳有火兼體重回升，在四班可望打開勝門。

第9場三班1400米，「美麗在線」無疑實力已見底，卻勝在健康穩定狀態保持，上季高分亦曾有接近演出，而今場兩戰一場輸淋地，剛戰2000米嫌長，今次縮程跑早年曾有表現的1400米，突然加眼罩應該有幫助，負輕磅有冷門機會。

第3場四班1600米，「金獅勝將」剛戰增程跑一哩若非轉彎時取位欠順，未必不敵頭馬「共享富裕」，此系馬一向鬥志如虹，況且今季希斯值得信賴，原班人馬再攻同程肯定想交代。

第5場四班1400米，「但求開心」剛戰首次上陣跑此程幾乎一出即勝，直路受阻下拉士追勢的確吸引，復課後再試多課1200米泥閘，備戰非常認真，今回再跑1400米肯定想收復前失。