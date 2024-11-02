【進階選項】勤德俱備1檔夠殺

距離12月香港國際賽事愈來愈近，雖然馬王「金鎗六十」已告別香港馬圈，但主隊除瓶賽外，其餘3場一級賽均有猛將坐鎮，不過據聞海外賽駒亦不乏星級佳駟躍躍欲試，且看最終會否如期赴會？短途新貴「嘉應高昇」在今屆香港短途錦標擺下擂台，希斯更直言希望派牠參加明年澳洲珠穆朗瑪峰錦標，目標遠大。

第4場初出的「勤德俱備」與「嘉應高昇」一樣出自父系「特快班車」。本身在新西蘭試膠沙閘贏得出色，抵港後3課閘全由潘頓主理，首課800米草地順跟，之後加白鼻箍試兩次泥閘，首閘走勢順暢，第2課可能略受前面沙泥踢起影響，馬兒昂頭且走來欠順，之後落草地跳雖然馬頭仍擔得高，但跳出快時間狀態磨起，初出此組對手不強，排1檔夠殺。

第2場呂健威馬房「包裝福星」，上季煞科戰仍被派遣上陣，當時馬房爭冠軍亦順道試腳，結果沿途第4位至過終點，走勢並不差。「勁震撼」子嗣向來較慢熱，初出來說表現絕對合格。復課立即由潘頓接手，賽前兩試大閘，9月一課嘗試搶前，到10月再試早段則稍留，末段一鬆即在馬林中衝上，走勢及進度對辦。若然今次跑1400米把握更大，不過1200米步速可能較快，只要一如試閘般，起步後守在中疊位置，憑其後勁足以後來居上。