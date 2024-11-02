【獨門秘技】呢隻隨時係「我為您」翻版

伍鵬志馬房上季的招牌馬「我為您」，由前季出賽11戰只亞季各一，到上季取6捷由37分上到80分，最大本錢乃放頭跑經常賺形勢，十分適合香港競賽模式，且馬房部署得宜，最近3捷都係揀移欄的C或C+3跑道，對前領馬明顯有利。

今戰第2場四班1200米伍廐的「辣得金」，上季出道跑4場全無睇頭，今季熱身一仗後，近兩仗跟前或放頭跑都大有進步，尤其上仗同程沿途領放，末段放甩近兩個馬位，到埋門幾步才被兩匹四班中堅「英勇快車」及「非凡達」趕過，只輸頸位，其他對手已被略略彈開，似乎已找到最佳出路，今仗繼續跑此程，易配馬房殺手艾兆禮用意正面，當然不敢說可如「我為您」6捷，但相信在四班贏兩三場非難事，今場已要捧場。

梁家俊停賽復出，今期坐騎惡氣十足，第4場四班1200米的「糖不甩」，前仗人馬同程贏馬彈開對手，2至4名「紫荊歡呼」、「勇霸龍」及「天天耍樂」再出非冠即亞，賽績硬淨，上仗增程僅入位，今返勝途贏面呼聲高。■西門獨

西門獨Q過關

第2場12辣得金

拖 1增有8包裝福星10好精神

第4場2糖不甩

拖 5勤德俱備6威武年代11果然僥倖