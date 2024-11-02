【三重彩地帶】仲唔輪到呢匹「精英」

第3場四班1600米，「加州動員」上季兩捷四班同程均大熱，今季復出再爭勝途，雖埋門落飛至10倍，但仍是偏冷，應熱而冷非佳兆，然而沿途外疊兜大彎仍跑第3，馬兒鬥心勝過幕後信心，熱身後再來可期更進一步。

「金獅勝將」連場際遇欠佳下近而未勝，計實力贏四班只是遲早問題。「騰龍四海」季內兩戰兩位仍要換人，求勝決心大於一切，今季大勇的潘明輝必定好好把握。「連連歡呼」投游廐兩戰均跑前列，水準靠穩，同程曾上名亦屬射程。「神駒馬靈」跑開仍有試閘兼勝出，伍廐馬總是勇往直前。

第8場三班1200米，「輝煌精英」上場不敵日後可破百分的「包裝猛將」獲亞，賽績高水，今場對手再無這類超級分子，丁冠豪今日空群出擊，爭成績唔會三心兩意。

「包裝明駒」5閘由潘頓包辦並兩度掄元，狀態及鋒而試，一哥騎「包裝」系乃信心保證。「競駿非凡」試過跟前及後上都入位，跑法未定型應有分在手。「愛馬善」上次首度征服三班，表現突破，今場快馬林立，排11檔稍留鬥後勁未嘗不可。「大才」近績欠奉，但評分已回落至對上贏馬水平，葉廐今日屯重兵，冷門可拖。■海東