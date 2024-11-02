【耀眼精選】九五赤兔孭輕磅偷襲

今期嘅沙田日賽，話佢係全個馬季最養眼嘅一個賽日，相信冇乜人會反對，靚人、 靚衫同靚馬，一次過畀你睇餐飽。戲肉婦女銀袋出足14匹，筆者會考慮「九五赤兔」呢匹大冷門。

上季總場次606場第二班1800米，「九五赤兔」第1次跑到咁長，由於有同樣靠搶食胡嘅「保羅承傳」，「九五赤兔」雖然出閘應聲彈出，但係鞍上人都刻意稍留，讓畀「保羅承傳」放，自己守響有遮擋嘅第2位，對面直路尾移定二疊生位，出彎加速一度出頭，直至180米左右先畀頭馬「常拼常勇」趕過，到終點前兩步再頂唔住內側嘅「自然力量」冇埋個第2，第1次跑有一定氣量要求嘅陌生路程，孭住134重磅都可以上名，認真唔簡單。再睇早段響佢前後約一個馬位一齊跑嘅馬，「保羅承傳」帶到最後300米就收工，最後大敗10個半馬位包尾；走二疊第3位嘅「魅力知遇」跑到拉士200都宣告投降，力度急劇轉弱；守內欄第4位嘅「包裝旋風」返嚟都要輸畀頭馬3個多馬位，就知「九五赤兔」呢席第3絕對唔嘢小。今次係「九五赤兔」首次響香港跑分級賽，級數上的確稍為輸蝕，不過只係孭115磅輕飄飄足以彌補實力上差距，而且響幾匹牌面馬眼中，呢匹馬唔會係假想敵，如果畀佢順走跑啱節奏，直路要過佢都唔係咁易。