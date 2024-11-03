【分秒在握】廖康銘心願補中

廖康銘今季成績取得突破，最難得係旗下戰駒，贏完再出亦每每維持到本身水準，就好似今次列陣第9場的「祝願」，季內一出即勝後，上仗初上三班挑戰，縱使面對強敵依然奮力追回第3名，今次重配最合拍的霍宏聲，大有條件成功補中。

霍宏聲今季與廖康銘合作愉快，騎練季內已合作取得3W，其中頭馬包括「祝願」。其實此駒上季5月尾配霍宏聲開上戰陣，熱身一仗後人馬再出迅即入Q，僅以短頭位負於「元朗精英」，可以話殊不夠運。

來到今季，初出的「祝願」仍舊配上熟手霍宏聲，結果一改跑法下，以放頭跑法輕勝兩個多馬位而回，而該場亞軍「非凡達」再出兩仗非冠即亞，反映「祝願」的能力確實高強。由於上仗此駒初上三班只負120磅，而霍宏聲的最低造磅為121磅，因此換上希威森執韁，而鞍上人一改贏馬跑法，早段留到尾三位置，結果慢步速下，入到直路姍姍來遲追回第3名，以個多馬位負於質素甚高的「包裝猛將」，也算是非戰之罪了。

其實希威森今季已多次將坐騎留得太後而被人詬病，早前廖廐「河好運」留得太後跑梗頸四，再出換人立即入Q；今次情況類似的「祝願」，重配贏馬拍檔霍宏聲，縱使不再搶放，相信亦不會留得太後，以此駒上仗姍姍來遲交出的衝刺計，相信今次增程會更合發揮，同日有三班1200米不報而挑戰1400米，擺明係刻意為之。

■長風

第9場 11祝願 9信心星

2盈妍威楓 8紫荊歡呼