【賽後報告】潘頓全日得1P 　多匹熱倒馬被問話

是日賽後報告撮要：

第1場：潘明輝表示，他認為「領航傳祺」或未能應付是賽的1800米途程。練馬師鄭俊偉確認，他對此駒賽前的操練感到滿意，並同意潘明輝所說，此駒未能應付1800米途程。

第2場：梁家俊因起初攜帶「過關大獅」錯誤的馬鞍號布過磅而被罰款2,000元。被查詢時，潘頓表示，「包裝福星」在直路上對催策反應良佳，但於接近170米處時因留意到跑道上顏色稍異之處而向內斜跑，擠迫「越野大師」。「不同世界」自大外檔躍出時嚴重失蹄，失去平衡。早段在馬群之後切入。趨近450米處時在一段短途程上在「特別美麗」之後受困而未能望空。接近50米處時與略微向內斜跑的「特別美麗」互相碰撞。

第3場：「今朝更好」開閘時四蹄滯立，因而出閘緩慢。其後不久以後足豎立及進一步失地。小組認為「今朝更好」的閘廂行為難以接受，著令此駒必須進行閘廂練習而令司閘員滿意，繼而試閘及格後，才可再次出賽。

被查詢有關「騰龍四海」自800米處起的騎法，以及自該處起顯著減慢步速的原因時，潘明輝表示，坐騎在領放下受「加州動員」挑戰，其後於首次轉彎時跑來放鬆。他說，儘管他沒有過度約束坐騎，但卻鼓勵坐騎於中段穩定走勢，以讓坐騎能於直路上以勁勢衝刺。他又說，他認為在他讓坐騎放鬆來跑時，坐騎減慢步速的幅度確實較他所願為大。小組考慮了潘明輝的解釋後，告誡他在情況許可下應確保不要過於急促地減慢步速，以免令居坐騎之後的其他馬匹陷入不利處境。

「神駒馬靈」趨近100米處時在一段途程上在「相映紅」與「加州動員」之間受困而未能望空，接近100米處時在未能望空之際收慢。其後在一段短途程上移至「加州動員」外側以望空。「金獅勝將」跑了一段短途程後，班德禮須調整他的腳在腳踏內的位置。賽後，班德禮報告，坐騎在直路上對催策反應僅屬一般。賽後內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第4場：被查詢時，潘頓表示，「勤德俱備」急於起步，因而於躍出時向上跳躍及失去平衡。被查詢有關他在直路上的騎法時，潘頓表示，他最初有意讓坐騎跟隨「勝利神駒」上前，但「勝利神駒」未能推進，其後他選擇讓坐騎移回該駒內側以繼續上前，並於接近300米處時跟隨「威力飛彈」。他說，坐騎於接近250米處時移至「威力飛彈」內側，其後他能夠全力催策坐騎，但當坐騎在「威力飛彈」與「城中勇士」之間推進時，意外被「城中勇士」的騎師何澤堯的馬鞭擊中並作出抗拒反應。他又說，坐騎其後對催策反應良佳，但於末段閃避終點，難以被力策至終點。

第5場：「加州活力」在亮相圈內觸碰欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「經典時代」接近200米處時在「富國兄弟」內側未能望空，150米處收慢及向外移出以望空。

第6場：被查詢時，布文表示，「元朗精英」就於開閘前在閘內由閘廂助理員協助之際煩躁不安。他說，坐騎因而出閘笨拙，起步時失地。他又說，坐騎佔取「昭易搵」之後的中間位置，其後於末段衝刺令人滿意。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第7場：被查詢有關「大至尊」的表現時，潘頓表示，早段步速較標準時間稍慢，不利坐騎發揮，但由於自1000米處起步速加快，坐騎自600米處起需花一些時間對催策交出反應。他又說，坐騎於直路上衝刺一般，接近100米處時或已未能再增速。

第8場：「瑞祺威楓」在閘內煩躁不安，其後被牽出閘廂並接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「英勇快車」在閘內煩躁不安，其後被牽出閘廂並接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「佳運發」起步後不久在「連連有盈」與「佳運發」（見習騎師黃寶妮）之間受擠迫，當時「佳運發」在催策下向外斜跑。小組譴責見習騎師黃寶妮，並告誡她，倘若坐騎於躍出時斜跑，她必須修正坐騎。在此宗事件中，蔡明紹的右腳脫出腳踏，他因而失去平衡，而此駒失地。「展雄威」最後300米在催策下外閃。

「連連有盈」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。被查詢時，潘頓表示，「包裝明駒」於躍出時觸碰閘廂左側，因而略為失地。他說，坐騎因此居於較賽前部署為後的位置。他又說，坐騎在直路上對催策交出令人滿意的反應，但他認為坐騎下仗若增程角逐應更合發揮。內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第9場：「祝願」入閘後煩躁不安，導致前門打開，此駒因而衝出閘廂，導致騎師霍宏聲被拋下，但他仍能約束坐騎。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「祝願」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。「綠族豐收」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

「不假外求」在亮相圈內觸碰欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第10場：「步大威猛」起步時向內斜跑，與「南莊堡」互相大力碰撞，因而失地。被查詢時，布文表示，「步大威猛」於早段居後列，而早段的賽事步速較標準時間為快，坐騎於該位置走勢暢順。他說，他於轉直路彎時在催策坐騎之際將坐騎移至馬群外側，但坐騎對催策反應僅屬一般，直路上在催策下內閃。他又說，他並非完全滿意坐騎對催策交出的反應，因此向馬主及練馬師報告他對坐騎於末段的衝刺稍有疑慮。

賽後，董明朗報告，「金牌活力」在陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。賽後，潘頓表示，早段的賽事步速較標準時間為快，「友瑩仁」因而不利發揮，尤其是受「金牌活力」追迫時。他說，因此坐騎在直路上未能以勁勢衝刺。