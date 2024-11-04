莫威利再派攻守有道超情理衝墨盃！

愛爾蘭練馬師莫威利去年派出「攻守有道」及「超情理」出爭墨爾本盃3200米一級賽，結果無功而還。他今年將再接再厲，派出該兩匹長途佳駟於週二（11月5日）競逐這項總獎金高達4,300萬港元的大賽，有信心汲取了去年的寶貴經驗後，可在今屆賽事取得佳績。

「攻守有道」及「超情理」均在法國出生，去年一同遠征費明頓馬場角逐墨爾本盃，賽前雙雙備受熱捧。兩駒在400米處曾並排領先，惜其後力竭而敗。最終「超情理」落後頭馬接近6個馬位衝線，在23駒中取得第7名；賽前更受追捧的「攻守有道」只得第14名，落後頭馬逾13個馬位過終點。

「攻守有道」今仗將負最重的122磅上陣，但因近況甚佳，仍有望成為奪標大熱。牠大前仗先在卻拉盃2815米二級賽跑獲季軍，繼而在約克攻下倫斯度盃3251米二級賽，上仗角逐愛爾蘭聖烈治大賽2800米一級賽則跑獲亞軍，僅不敵至今8奪一級賽冠軍的「饒舌達人」。

「超情理」則在上仗揚威車士達錦標2879米表列賽，而莫威利也表示該駒在上屆賽事中表現甚佳。他今次將為麾下兩匹參賽馬改變戰術。

莫威利表示：「我認為天氣對馬兒發揮的影響甚大，去年牠們就是未能適應30多度的高溫。」

「去年不少人於賽前都認為我們有力捧走墨爾本盃，可惜未能如願。」

目前預測比賽當天將較為清涼。莫威利認為，「超情理」及「攻守有道」今年抵達澳洲的時間較去年遲，加上戰術上的改變，將更有利牠們發揮。

另一邊廂，兩位英國練馬師艾力信及游孝廉均派出廄內精英參賽，其中艾力信麾下的「暢如行雲」上仗首度在澳洲亮相，即以輕鬆姿態攻下智朗盃2400米三級賽，旋即被視為今仗的爭標分子之一。

游孝廉則會派遣「海帝」上陣。該駒上仗同是首次在澳洲上陣，便憑出色表現捧走大金山盃2400米三級賽，因而取得墨爾本盃的參賽資格。

游孝廉的弟弟游達榮目前在港從練，曾於2022年憑與馬漢雅合夥訓練的「踏金行」攻下墨爾本盃。游孝廉盼能與弟弟看齊，一嘗捧走墨爾本盃的滋味。

馬漢雅今次將派出「熱火環」、「快手出招」、「傳神詮釋」及「聖喬治」爭標。他表示「快手出招」及「傳神詮釋」近期的表現令他留下深刻印象，但也坦言「熱火環」需有更佳表現方可一爭，而「聖喬治」則機會較次。

今屆墨爾本盃將有潘頓、田泰安及艾兆禮3位香港騎師參賽，其中潘頓將續策華禮納麾下的「川河陸駒」上陣，這對人馬組合上仗攜手競逐考菲爾德盃2400米一級賽，最終跑獲季軍。

除了「川河陸駒」外，華禮納也會派出「實幹牛仔」、「高快驥」、「猛銳王」及「敏捷驥」上陣，當中「實幹牛仔」在考菲爾德盃中憑凌厲後勁跑獲亞軍，今仗也被視為熱門之一，然而唯一疑慮是未知此駒能否在3200米途程上交出好表現。

田泰安則會策騎布樹庭及楊麗妮馬房的黑馬分子「雲起有晴」出賽。

艾兆禮曾於2014年策騎「傲霸威龍」出爭墨爾本盃，惜未能跑入三甲，今次將是他自該仗後首次重返費明頓競逐此賽。

艾兆禮今次將續策甘敏斯麾下的「金刺繡」上陣，這對人馬組合上月在考菲爾德盃2400米取得第4名。甘敏斯的祖父是已故練馬師甘明斯，他從練時曾12度揚威墨爾本盃，這項紀錄至今仍未被打破。

「金刺繡」是陣中唯一曾於上週六維多利亞打吡賽馬日出賽的參賽馬。牠當日在一級賽帝國玫瑰錦標1600米中交出凌厲後勁，最終跑獲第5名。

這匹4歲雌馬將在這項勢均力敵的賽事中負112磅上陣，艾兆禮預期該駒可憑負磅優勢加入爭勝行列。

他說：「我與馬兒角逐考菲爾德盃時合作愉快，希望牠在墨爾本盃中也能交出好表現。」

「牠上仗跑來很放鬆，沿途取位順利，末段保持走勢至終點。」

除了「金刺繡」外，今屆墨爾本盃還有3匹在澳洲出生的參賽馬。