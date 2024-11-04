【賽馬以外】騎師賽搞搞新意思可以嗎？

雖然香港國際賽要等到下個月8號先舉行，甚至3場預賽都未跑，但本地有咩代表，海外又有咩佳駟想嚟香港掘金，都應該有啲眉目。主隊短途應該都係靠新星「嘉應高昇」、「加州星球」同埋縮程嘅「驕陽明駒」，一哩方面就算冇咗「金鎗六十」，相信「錶之銀河」有何澤堯認證，上位可期，同埋「遨遊氣泡」都唔係善男信女，2000米香港盃唔使問都要靠馬王「浪漫勇士」，始終「大至尊」尋日跑落好似爭啲，依家仲冇報馬會盃添，其餘中長途好手？「安騁」、「當年情」你哋覺得點？

外隊方面，日本隊如無意外都會大軍壓境啩，上年香港國際賽一場贏唔到，啱啱美國育馬者盃賽日成村人大舉出擊，又係食白果，相信東瀛大軍再次征港，肯定係不容有失。至於香港瓶應該幾有睇頭，啱啱贏完育馬者盃草地大賽嘅「桀驁之戀」，應該繼遮打盃後再度來港，而去年攻下墨盃、考盃嘅「不戰而勝」，都打算嚟香港跑呢場2400米G1，單係呢個對決都算精彩，所以筆者都對今次香港國際賽相當期待。

至於香港國際賽前嘅國際騎師錦標賽又點呢？筆者近年都成日有參與日本嘅世界星級騎師大賽，雖然大家都係跑4關，札幌競馬場同跑馬地馬場又類近，都係短直路跑道，但可能因為日本係分別兩日進行，同埋係日賽，如果單係氣氛同埋刺激感，谷草夜晚嘅香港國際騎師錦標賽似乎略勝一籌，筆者亦認同國際騎師錦標賽已經算搞得非常出色，由只得3關增至4關固然係德政，但仲有冇空間搞吓新意思？又唔係無可能。

其實無論係日本嘅世界星級騎師大賽，又或者暑假喺英國雅士谷馬場舉行嘅識價盃，呢類騎師賽除咗個人獎項，同時亦有隊際比併，識價盃嘅英愛隊、世界隊、歐洲隊、女子隊，大家已經好熟悉，但之後應該會改為男女6對6較量，日本就分咗日本騎師隊同埋世界隊，反而香港就獨沽一味只得個人獎頂，如果可以加多少少隊際元素，或者可以帶嚟更多話題，令到整個騎師賽更互動，未嘗唔係一件好事。

睇番近年國際騎師錦標賽，通常都有4位香港代表，其餘8位好手，如果可以分成歐洲隊同埋世界隊，3隊比併其實都幾吸引，同埋呢樣嘢似乎都唔難做到，因為呢項騎師賽都算國際化，近年英國、法國、愛爾蘭、南非、澳洲、日本甚至美國均曾有代表嚟香港，咁加入隊際較量，應該唔係難事。至於今年可以搵咩騎師？馬昆、杜苑欣近年係熱門人選，反而日本、美國又或者南非有無咩新選擇，澳洲又會唔會考慮搵金美琪、賈傑美來港，都係值得令人期待嘅選擇。

■山無陵