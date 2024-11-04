【論戰天下】超情理墨盃捲土重來

澳洲墨爾本盃是當地馬圈年度盛事，作客練馬師莫威利去年派出兩駒參與俱敗，事隔一年捲土重來且看能否由蟲變龍。比較上，「超情理」轉由曾3奪墨盃的麥維凱操刀，排7檔理想，有力脫穎而出。

S3-1：「高山寶」經過數課彈閘後，上月在凱恩頓登場即以全熱門姿態輕鬆一放而返，所造時間亦佳，雖然今次大幅升班，但看這匹Grunt子嗣速度上乘，跑費明頓1000米應合腳法。

繁榮小區返勝途

S3-2：「繁榮小區」去年4月曾勝出同程維多利亞賽馬會聖烈治錦標，之後進軍南澳洲打吡及昆士蘭橡樹大賽俱無功。小休後由短跑起，剛戰哩半已接近，今重返勝途換上連達文，有力一戰。

S3-3：「悉天機」乃2022年英國傑菲弗里爾錦標盟主及女皇瓶賽亞軍，移民澳洲加盟華禮納馬房，上月中在大利前置的考菲爾德馬場跑三級賽滿家錦標，加上路程嫌短難有用武之地，熱身後返闊場增程換上莫雷拉可見真章。

金刺繡匆戰出擊

S3-4： 「超情理」去年勝出伊波讓賽後征澳，在偏快步速下直路潘頓示意上前似乎出頭太早，末段乏力只得第7，捲土重來換上麥維凱，有力補中。甘敏斯效法其爺爺甘明斯當年派馬跑墨盃部署，「金刺繡」剛周六在帝國玫瑰錦標跑第5，沿欄閃閃身追近，已為今仗做好準備，4檔亦理想。

「暢如行雲」智朗盃贏馬姿態的確出色，變速力強的大長途馬，在英已贏過3319米。「海帝」上周三落地澳洲首仗即勝大金山盃，因而獲得墨爾本盃參賽資格，周六排位抽籤得到最後的1檔，換上杜苑欣且看是否遲來先上岸。

S3-5：「口香糖」上仗升班於考菲爾德馬場縮程跑1200米，末段後上凌厲影相僅敗只得第2，若然早點轉位衝或已勝出。退出剛周六榮耀錦標轉戰今場表列賽，對手或較易應付，排檔理想於闊場跑1400米更有利其追趕。

S3-6：派斯名下「女機師」屬雌馬身份，如此優秀賽績亦留澳發展，前仗在萬富圍大熱取勝，上場轉戰三級賽諾活錦標，最終輕易氣走實力甚佳的「一點深意」，若交回水準，即使再跑1400米亦難睇低。

優雅勝門演出準

S3-7：希斯3位公子訓練的「優雅勝門」是匹演出極準且具分級賽實力的雌馬，前仗在南澳萬富圍輕取一群水準較弱的對手，剛戰則敗在場地不利追，直路上大勢已去只見薛凱華輕描淡寫順勢而返，今配上戴文高可將其後勁盡現。