今期三T　布文靚檔做三軍勇將

今次周三谷草夜賽跑9場，頭場將提前至晚上6時40分開跑，由於三T有多寶，預計10元一注獨中可獲得1000萬元，不妨用每關1膽拖3腳策略，用小小本錢落注就隨時可捧走千萬，抵博！注意跑9場關係，三T編在第5場、第6場及第7場，搵膽不妨吼實布文策騎的「三軍勇將」、「耀寶駒」及「明亮天下」。

三T頭關第5場，柏廐「三軍勇將」落班配布文用王牌已反映決心，排在3檔更是贏馬條件齊備。查布文近兩次賽事共有4匹機會分子排3檔起步，共取2冠2亞佳績，上周三與方嘉柏合作兩匹3檔馬，「飛雲」獲亞及「鈁糖武士」衝贏。剛周日則有賀廐「增強」贏馬及蔡廐「健康快車」獲亞，既然「三軍勇將」強配兼有好數據支持，做馬膽最適合。

三T次關第6場，黎昭昇馬房的「耀寶駒」上仗易配布文即贏，4歲當打分子10月初跑完便往從化回氣再試閘，工夫認真，加上勝後加5分，剛好可以再跑四班，有權再下一城。

三T尾關第7場，羅廐「明亮天下」今季配布文兩次只取1亞，騎者不放手連續第3次策騎，反映重視。羅廐馬最近不少初跑谷草馬都交出好成績，「明亮天下」初戰急彎有心尋突破，配合1檔好位，表現隨時有驚喜。