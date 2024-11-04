【世界觀】游達榮撐阿哥匹海帝

響2022年憑「踏金行」、同馬漢雅成為史上首對贏得墨爾本盃合夥練馬師組合嘅游達榮，今年雖然無緣派馬出席呢項大賽，但係佢哥哥游孝廉同舊拍檔馬漢雅都係今屆賽事嘅焦點。

今季響香港開倉展開從練新一頁嘅游達榮，分享佢對哥哥游孝廉嘅獨特見解。

「雖然出自賽馬世家，但爸爸媽媽希望我哋兩兄弟涉獵其他行業，自細就畀空間我哋發掘自己嘅興趣。哥哥曾經去過愛丁堡讀過兩年大學，不過只係讀咗兩年就退學，我認為係正確嘅決定，因為我哋兩兄弟都唔夠聰明，根本冇可能讀得掂化學。哥哥輟學之後，同爸爸認真談論未來前途，呢個亦係我哋投身賽馬業嘅起點。」游達榮笑說。

游達榮話游孝廉過往到過唔同嘅歐洲馬房學藝，響派馬挑戰澳洲大賽擔任重要角色，試過多次陪同范朗善訓練嘅「亞朗親王」出席墨爾本盃，又曾經係郗國思得力助手，對部署歐洲馬南下經驗豐富，有助帶領旗下「海帝」染指今屆墨盃。

被問到想游孝廉定舊拍檔馬漢雅贏出今屆賽事，游達榮話梗係撐哥哥，如果贏馬嘅唔係「海帝」，佢希望擊敗佢嘅會係馬漢雅其中一駒。無論贏唔贏到，「海帝」跑完墨爾本盃後將會離開游孝廉轉投鄧滿輝馬房，繼續留響澳洲服役。