嚟緊周日又有轉播賽！

周二早上開跑墨爾本盃賽日7場，S3-4除了有莫雷拉「實幹牛仔」同潘頓「川河陸駒」等再次鬥撼成焦點，其後場次莫雷拉策騎「哈蒂風格」、「水之女神」及「藤田老師」，雷神向來發揮穩定且勇，馬迷買Q及QP又有扶手柄！

另外，嚟緊周日有日本及德國轉播賽，日本將上演女皇伊利沙伯二世盃賽馬日8場，重頭戲女皇伊利沙伯二世盃2200米，為日本唯一供3歲或以上雌馬參加的一級賽，暫時報名馬中，以「蕾麗宮」最有問鼎實力，此匹父系「文雅之士」的3歲馬女，曾在上年底以2歲之齡贏出中山馬場2000米希望錦標G1，長力絕對勝任，雖然今年3戰表現平平未再入三甲，但前仗以馬女身份挑戰日本打吡大賽，在「野田分位」之後以第5名過終點，仍是相當有睇頭，今次料再由李慕華操刀，且看能否一戰功成再捧一級賽？

周日晚上則有德國轉播賽供受注，在慕尼黑馬場上演拜仁大賽日4場，其中主題賽拜仁大賽跑2400米一級賽，實力高超的柏林大賽「班霸實力」報名後退出，今屆形勢頗混亂，比較而言，愛爾蘭4歲馬女「蹄風麗」可睇高一線。

「蹄風麗」今年已5度上陣，並取下3冠1亞1季全上名，此馬前仗在巴登巴登馬場勝出二級賽後，上次出戰英國冠軍雌馬錦標G1，「蹄風麗」沿途跟在前列，直路鬥衝不敵頭馬「幻夢逸想」得季軍，表現仍是相當可人，今次重返德國作賽，睇番「蹄風麗」近兩次出戰德國賽事均順利取勝，級數上確是佔優，今次出戰合腳法的哩半路程，各位要優先留意。