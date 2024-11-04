衝擊谷草4連勝 前華將一哥返晒喇！

蔡明紹今季已取得10W，同田泰安頭馬數字一樣，上周三谷草夜賽夥拍廖廐10歲「贏科超影」勝出，發揮更妙到毫巔，呢位前華將一哥堅係返晒喇，若果一路有此表現，真係可以再度衝擊一哥寶座！神童近3次谷草次次有馬贏，今回衝谷草4連勝，機會坐騎包括巫廐「型到爆」、姚廐新勝馬「得意佳作」及羅廐「越駿知己」等，買獨贏過關隨時有豐厚回報。

第3場五班1200米，「型到爆」以往專攻泥地多次拚近未勝，今季轉投巫廐於五班評32分重新起步，新鮮感提升下隨時可反彈。上仗轉倉首戰先跑田草1400米，敗後安排試谷閘，由蔡明紹仄準得第3名，走勢輕鬆，為今次轉場做足準備。蔡明紹近3戰谷草五班賽憑「辣得駕勢」及「贏科超影」取得2W，今次可憑「型到爆」再添五班頭馬進帳。

第4場四班1650米，「得意佳作」是較遲熟的新西蘭馬，上季踏入在港第3季打開勝門兼取2勝，今季熱身後上次在四班同程壓下大熱門「領創動力」再捷，現時6歲戰力鼎盛，睇番賽績過往亦曾打疊上名，證明連拚無問題，「得意佳作」續由贏馬拍檔蔡明紹操刀，而以往排8檔贏過及外檔多次上名，今次10檔仍可放心捧場。

第6場四班1200米，羅廐「越駿知己」以往曾配蔡明紹贏過兩次，評分升到上三班高位後開始遇阻力，但今季減夠分跑過兩仗已熱身充足，現居四班有利。最重要人馬夾慣夾熟，賽前往從化操足返港，用王牌必砌盡。

第8場三班1200米，韋達馬房的「超霸勝」亦繼續交由蔡明紹操刀，此駒上季尾轉投韋廐後至今4仗全部跑田草1200米，結果次次都能追近，或者因田草對手太強，始終未能贏馬突破，今回轉場博對手較弱，排2檔起步甚有利，蔡明紹今季騎過兩次，人馬已有默契，是次捧場時候到了。