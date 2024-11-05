【戰況S3-4】唔止唱歌得！杜倫仲爆108倍W首捧墨爾本盃！

足以令到舉國停頓的盛事，3200米一級賽墨爾本盃，已於香港時間12點正式上演。呢場有23駒參與嘅國際一級賽，莫雷拉騎「實幹牛仔」成為大熱門，不過「實幹牛仔」沿途留後，入直路仲移出超外疊衝，直路幾步係威係勢，但最後都大熱倒灶落敗。

呢場墨爾本盃真係大爆冷，事關艾兆禮坐騎「金刺繡」上仗考菲爾德盃跑入殿軍，此駒今仗負112磅上陣，自4檔起步後，一直喺中後方守好位，而艾兆禮入直路後喺內疊都忍到夠晒靚，拉士幾步以為贏得之際，杜倫騎住隻「名爵特選」突然間同日本代表「迅追風」一齊搵到位竄上,最後「名爵特選」鬥贏「迅追風」！日本隊今次都已經發揮一絕，但可惜都係爭少少啊。杜倫今次首次捧走墨爾本盃心情激動，仲簽晒名喺鏡頭到！杜倫除咗騎功了得之外，其實佢仲唱歌好好聽，騎者兩年多前曾參加澳洲一個歌唱比賽節目大展歌喉，仲加入Rita Ora團隊，果然唱得又騎得。

潘頓所策騎嘅「川河陸駒」上仗喺2400米G1考菲爾德盃以季軍過終點，經上仗熱身後，今次跑3200米路程，自18檔起步後一出閘就跟守前方，但「川河陸駒」都唔太放鬆，潘頓陣上捉住盡量令佢唔搶口，最後以第8名過終點，至於田泰安策騎嘅「雲起有晴」以冷門角逐墨爾本盃，結果18名過終點。

S3-4賽果：11-4-12-14

二重彩賽果：11-4(最後賠率：2010)