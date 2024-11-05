首戰墨爾本盃即贏　杜倫感到難以置信

2024年墨爾本盃曲終人散，今屆墨爾本盃爆冷爆個石破天荒，由杜倫所策騎嘅「名爵特選」(Knight's Choice)爆出108倍冷W贏馬！睇番呢匹「名爵特選」，對上一場頭馬已經係去年12月2日東奔馬場贏公開讓賽。「名爵特選」挾唔錯嘅昆士蘭省賽績轉到墨爾本馬場出賽，不過前兩仗喺考菲爾德盃落敗而回，而10月30日再戰2400米三級賽大金山盃喺直路塞車得第5名，如今「名爵特選」爆冷奪得墨爾本盃，杜倫都話贏到嘅感覺真係難以置信，仲話「名爵特選」證明咗唔少人都係錯。

至於杜倫，香港馬迷對佢未必太熟悉，其實佢係愛爾蘭出身，近年先轉到澳洲發展，喺廖康銘未來香港練馬之前，杜倫主要為廖康銘效力，而杜倫喺澳洲從騎以來，曾憑「博大」(Profondo)攻下春季冠軍錦標，2022年騎Shelby Sixtysix贏過1100米一級賽星河大賽(The Galaxy)。今次係杜倫首次參與墨爾本盃，結果即刻贏馬。

除咗策騎事業創高峰，杜倫其實喺策騎以外，更熱衷歌唱，佢曾經喺2022年參加澳洲歌唱節目《澳洲之聲》，最後更成功入圍，加入天后Rita Ora團隊，而杜倫贏完墨爾本盃之後，大批網民湧到杜倫唱歌嘅影片留言，恭喜杜倫贏大賽。杜倫本身可造輕磅，唔知之後有冇機會見到佢嚟香港客串？