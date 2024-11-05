鄭俊偉周三晚共遣6駒參戰，「木火」一族共佔半數，而此系馬更為練者包辦季內兩場谷草頭馬，季內馬房開齋頭馬「木火兄弟」，連同對上一場勝仗「木火龍駒」，如今攜手上場，再加上「木火同明」兵分三路，勢必成為馬房周三晚出擊主力。

經過季初一輪以快打慢取得理想成績，鄭俊偉對上3次田草日賽，大手出擊下未有任何回報，今次移師跑馬地夜賽，繼續布下強陣，全倉3匹「木火」系馬更加選擇同晚出擊，第9場目前全廐最高評分「木火兄弟」，自於谷草1650米完成跨季孖寶後，練者刻意安排此駒再由楊明綸專攻強項，以目前二班評分區域，谷草一哩途程有限，苦候個多月當不會浪費今場黃金機會，期間一直保持積極砥礪，早前試泥地大閘走勢從容，已為今仗出擊準備就緒。

另一匹新勝谷草1200米「木火龍駒」，今季兩戰同程一贏一位，上場由何澤堯接手即響勝鼓，五班低位持續反彈仍未盡，無疑今仗抽排11檔面對嚴峻考驗，但以上場贏馬跑法主動，全程緊咬放頭馬外側望空推進，直路透出負隅頑抗力拒險勝，質新分子一旦開竅，今仗再配何澤堯必謀乘勇再捷。

至於第5場「木火同明」周三晚更加列陣盃賽場合，以這匹9歲老馬目前處於四班尾評分，長期有輕磅之助打拚，練者縱使兵源所限，亦不會作任何保留，今仗由剛戰起孖手風甚順的楊明綸接棒出擊，恃勇可以偷襲。