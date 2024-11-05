【進階選項】夢幻駿駒落班換布文掂

兒時睇報紙，常見一個賽馬術語「回馬槍」，即使到現在仍不時見到，甚麼是「回馬槍」？看方嘉柏馬房最近勝出的頭馬「川河首駒」、「鈁糖武士」或「昭易搵」等都可以用得通。「昭易搵」是一路跟進對象，縱然上場用布文落第，純粹輸在走位。今次回配何澤堯轉加配件，埋門啡格獨贏得到有識之士垂青。同樣「鈁糖武士」又是用錯放頭跑法，輸一場換布文，騎練合作駁䌫成功，上述兩駒回馬槍並不意外，但「川河首駒」就難以解釋，受軟唔受硬？但之前黃智弘跑卻全敗。

加眼罩試閘提升前速

周三晚頭場「夢幻駿駒」勉強可以用「回馬槍」，但相信更多人會以「部署成功」或「目標在此」去形容。今季初出谷草1200米負於超班馬「包裝猛將」但壓倒其後輕鬆勝出的「晨曦儷人」，再出同樣路程走勢尚可，上場增程巴度認為馬兒未能適應一哩，今晚初降五班即換布文，賽前加眼罩試閘起擒稍慢，但中段加速自動搶上，配件明顯令此駒前速加快。排5檔一如早前廐侶「賢心星」，根本就唔使十足都夠贏。

第8場「飲杯」前仗車輪鞭下僅敗，但上場三班輕磅換田泰安卻輕勝而回，當然對手比較弱，但本身姿態極佳。今原班加7磅亦只不過124磅，檔位外移反為不擔心，本身靠大步走順衝刺，再看此組「同祥和順」及「拍馬難追」快馬不少，有望在首彎前拍入二疊找遮擋，當銳馬得勢不饒人。