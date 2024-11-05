【張基焦點】呢隻賽前操練唔同晒！

方嘉柏最近成績理想，谷草夜賽屬其主場，除了近績佳之輩，部分邊線角色亦不能忽視，「三軍勇將」早前立心減分降班，今次立即強配布文出擊，已露殺機。另外，「博望坡」終於肯除無用的交叉鼻箍，可期變身。何澤堯近期手風順，周三晚不乏實力坐騎，「無極勇將」上仗轉倉首戰已追近，今次有權補中。「怡昌精神」健康無大礙，在四班惡氣十足。

第5場四班1200米，美國會所盃，「三軍勇將」於澳洲跑得少，曾於較高級賽事跑近，然後於處女馬場合贏一條街，上季末曾於此程追近，今季復出跑田草1000米直路賽也有走勢，之後兩場卻無做工夫，立心等減分落四班，今次賽前操練明顯不同，已有兩課快跳，況且強配布文出擊，配合3檔夠爭。

第7場三班1800米，「博望坡」演出水準算穩定，只是今季改用交叉鼻箍跑兩仗都差，復課無用配備試大閘並無問題，今場終於肯除配備，況且同程有根有據，加上抽好檔，不能忽視。

第4場四班1650米，「無極勇將」於澳洲屬一匹有前景的自購馬，但來港後既無狀態又無表現，直至轉到游達榮馬房後，上仗賽前試閘推騎無反應，只是上陣走勢卻耳目一新，游廐馬進度來得快，上仗不為已甚也近，復課進度三級跳，今場對手不多可補中。

第6場四班1200米，「怡昌精神」右膝曾經接受關節鏡手術，但今季兩戰都有走勢，前仗復出跑嫌短的1000米追近，上仗增程跑谷草1200米抽外檔也追近，復課有試閘及拍跳，工夫積極反映健康無問題，配合1檔好位，坐二望一。