【三重彩地帶】排1檔「精神」好多

第4場四班1650米，布文加方嘉柏合作成績雖好，但也有搏失的時候，惟再出卻見提升名次，正面就是好鬥志，負面卻是忽蟲忽龍。布文騎10匹柏廐熱門（10倍之內）三甲不入，其中6駒再出錄得3W2P，「加非凡」上場正是在布文胯下跑泥地熱倒，今場換黃智弘跑谷草一哩，配搭及路程都贏過，變身大條道理。「無極勇將」上季5戰全敗最少都輸6馬位，今季加盟游達榮首戰即有進步走勢，在同程跑第6負兩乘多，熱身後再進是合理期望。

第6場四班1200米，「怡昌精神」上場同程排12檔起步笨拙索性留後，直路殺上造最快末段跑第3，跟沿途慳位的「皇帝英明」同到，以「皇帝英明」作為四班實力指標，「怡昌精神」只要有理想際遇，在四班隨時可勝，今次1檔乃大好良機，沈集成未交代的質新馬多數勇往直前。

「樂加福」9月兩敗後即閉門造車，韋達埋門連跳兩課，重視勝前，班德禮騎8次半數上名，值得信賴。「智勝攻略」跨季6仗非贏即位不斷進步，反正留前鬥後，排外檔影響不算太大。「耀寶駒」要突破評分高位須再進步，位望較高。「日馳千里」季內兩敗無疑失望，但上季贏同程確實出色，換艾兆禮可望撥亂反正。■海東