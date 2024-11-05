莫雅麥道朗潘頓 　12.4騎師賽再對撼！

2024年浪琴國際騎師錦標賽定於12月4日星期三晚在跑馬地馬場舉行，多位星級騎師屆時將同場較量，精彩可期。

浪琴國際騎師錦標賽是全球最享負盛名及冠軍獎金最豐厚的騎師挑戰賽，4場騎師錦標賽的賽事總獎金合共高達750萬港元。此外，總成績位列前3名的騎師可額外獲得合共100萬港元獎金，其中冠軍獲60萬港元，亞軍25萬港元，季軍15萬港元。

2023年浪琴國際騎師錦標賽冠軍何澤堯及香港冠軍騎師潘頓將會施展渾身解數，與本地好手及8位來自世界各地的頂級騎師一較高下。參戰今屆浪琴國際騎師錦標賽的海外騎師包括英國星級騎師莫雅、紐西蘭籍名將麥道朗、挪威裔的英國前列騎師布宜學、兩位戰績彪炳的女騎師杜苑欣及金美琪、愛爾蘭冠軍騎師簡國能、技藝高超的法國騎師巴米高，以及日本好手川田將雅。

浪琴國際騎師錦標賽將由12名騎師競逐，最後兩個參賽席位將給予於11月20日星期三截止日當晚賽事結束後，在香港騎師榜上排名最高的兩位騎師。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「每年12月舉行的浪琴國際騎師錦標賽是最緊張刺激的騎師挑戰賽。今屆賽事的參賽騎師之中，莫雅、麥道朗及布宜學現時在浪琴全球最佳騎師排名榜上高踞首3位，今年各自勝出了多項世界馬壇上的主要一級賽。他們將於當晚與來自世界各地的其他頂尖好手比拼，為大家帶來精彩無比的賽事。」

莫雅、麥道朗及布宜學目前均手風正順，分別於本月初舉行的維多利亞打吡及育馬者盃賽馬日中有一級賽頭馬進賬。

莫雅是浪琴國際騎師錦標賽的常客，至今曾先後兩度在此賽封王。這位英國名將現時暫居浪琴全球最佳騎師排名榜首位，有望第5度榮膺全球最佳騎師。他今年戰績彪炳，包括超越了戴圖理成為累積最多皇家雅士谷賽事頭馬的現役騎師，以及在英國、愛爾蘭、法國及美國取得多項一級賽頭馬。

麥道朗同樣多次亮相浪琴國際騎師錦標賽，已在此賽取得兩次亞軍（2011年及2021年）及一次季軍（2014年）。他今年再度夥拍本地頂級佳駟「浪漫勇士」取得美滿成績，先後揚威富衛保險女皇盃及安田紀念賽。麥道朗近期手風正順，早前策騎「精緻之道」勝出覺士盾，不但取得了個人第100項一級賽頭馬，更是繼2022年（「愛禮物」）及2023年（「浪漫勇士」）後個人連續第3年在此賽摘桂。

另一位英國代表布宜學於2022年及2023年連續兩年登上英國冠軍騎師寶座。他目前為高多芬主帥，與「桀驁之戀」組成的強勁組合，今年先後揚威杜拜司馬經典賽、渣打冠軍暨遮打盃、歐洲大賽及育馬者盃草地大賽。此外，布宜學今年也夥拍「名演說」攻下英國二千堅尼及薩塞克斯錦標。

法國好手巴米高也將加入戰團。他曾於2021年榮膺法國冠軍騎師，現時在法國騎師榜上居第2位，僅次於紀仁安。巴米高今季夥拍「本族主義」在一級賽隆尚磨坊大賽中摘桂，無疑是他從騎生涯的重要勝仗之一。

杜苑欣及金美琪也曾在浪琴國際騎師錦標賽中取得佳績。杜苑欣於2020年首次競逐浪琴國際騎師錦標賽即奪得平頭季軍，2021年更上層樓，奪得平頭亞軍，僅負於該屆冠軍潘頓。金美琪去年首次競逐浪琴國際騎師錦標賽即憑「超額認購」勝出其中一關，最終奪得季軍，成績僅次於何澤堯及潘頓。

今年星光熠熠的參賽陣容還包括兩名身手不凡的海外好手，分別是來自日本的川田將雅及愛爾蘭代表簡國能。兩人今年均曾勝出一級賽。

川田將雅曾7度憑最高勝出率榮獲日本中央競馬會大獎，今年策騎「遠觀天象」攻下NHK一哩賽，再添個人一級賽頭馬進賬。簡國能則是5屆愛爾蘭冠軍騎師，今年增添3項一級賽頭馬，包括太陽戰車錦標（「古女神」）、鳳凰錦標（Babouche）及達德素金盃（「高樺勝雪」）。

7屆香港冠軍騎師潘頓曾於2017年、2020年及2021年揚威浪琴國際騎師錦標賽，今年力爭破紀錄第4次封王。他今季在港已取得32場頭馬（截至11月4日止），在騎師榜高踞榜首。

何澤堯去年奪得浪琴國際騎師錦標賽冠軍，成為首位摘下此賽桂冠的本地培育騎師。他曾4度勇奪「告東尼獎」，近期手風頗順，目前以13場頭馬暫居今季騎師榜第3位（截至11月4日止），僅次於潘頓及布文。

為了鼓勵練馬師派馬參賽，今年浪琴國際騎師錦標賽將再設練馬師特別獎金。在4關賽事中累積分數最高的3位練馬師，將分別獲得獎金30萬港元、12.5萬港元及7.5萬港元，計分方法與參賽騎師一樣。

浪琴國際騎師錦標賽合共設有4關賽事，每位騎師將按坐騎在每關賽事的名次獲得分數，計分方法為頭馬12分，亞軍6分，季軍4分。每位騎師的最終名次，將按他們在4關賽事中所取得的累積分數而定。在4關賽事中累積分數最高的騎師，將摘下浪琴國際騎師錦標賽冠軍。

可獲減2磅或3磅的本地培育騎師，亦均有資格獲選參加浪琴國際騎師錦標賽。不過，他們在浪琴國際騎師錦標賽4關賽事中均不會獲得減磅。見習騎師並不符合資格獲選參加浪琴國際騎師錦標賽。

今屆賽事時將再次採用近年成功為騎師進行配馬程序的模式，旨在令賽事競爭更激烈，避免騎師在配馬方面出現強弱太過懸殊的情況。

此模式會根據馬會騎師王賠率編制組提供的馬匹預計平均勝算，為每位騎師分配4匹坐騎。

該團隊將預先評估各駒往績，並待排位抽籤於12月2日星期一早上完成後，在不知道每匹賽駒將由哪位騎師策騎的情況下呈交最終評估。

本屆浪琴國際騎師錦標賽的最低出賽造磅為118磅。如每關賽事的報名馬匹數目多於12匹，馬會的評磅部將酌情優先考慮近績理想的馬匹作正選。