【耀眼精選】呢隻唔留咁後就W得！

習慣每次賽後都會睇片做功課嘅朋友都應該知道，官方嘅賽後報告只供參考，不可盡信，好多陣上好細微嘅碰撞，未必可以如實反映。呢個絕對唔係負責翻睇賽事影片嘅競賽董事失誤，因為響有限時間，任何一個有經驗嘅職業投注人，都冇可能巨細無遺地將沿途所有馬匹嘅意外一一列出，還原整場賽事，有所遺漏係在所難免。

第4場四班1650米，12匹參戰馬中，有4匹響總場次105同場鬥過，刪去賽後須抽取樣本檢驗同無特別報告呢類無關痛癢嘅字眼，當晚嘅賽後報告只得487字，雖然大部分沿途出現嘅意外都有記錄在案，但首彎21至27秒左右一連串碰撞就Mark啲唔Mark啲，睇賽後報告只見到「魔法速遞」響呢段途程開始搶口，「大力猴王」避開「領創動力」後蹄同外側嘅「太陽高高」發生碰撞，響呢對之後嘅「無極勇將」、「獎星」、「華美之威」被迫收慢， 呢一連串由「領創動力」切入二疊引發嘅連環意外，未有如實反映。

幾匹受害馬匹之中，以「獎星」影響最嚴重，「無極勇將」排第2。「獎星」再出同程提升名次只係輸短頭跑第2，今次輪到「無極勇將」登場，估計唔會好似上場咁留得咁後，守到中間位置嘅話，以呢匹馬嘅後勁，有機會將對手一網打盡。