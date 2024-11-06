【分秒在握】重返谷中可稱王

告東尼連續兩次賽事起孖，而且剛周日更贏埋「練馬師王」，練馬師榜名次大幅躍升。來到今次，東廐出馬5匹不算多，但卻有不少邊線分子，其中尾場「赤兔猴王」重返谷草作賽，縱排在12檔一樣有力言惡。

第9場二班1650米，可以話谷中好手如雲，其中季內036總場次的同班同程頭5名賽駒，就有4匹今次再碰頭，其中同程專家「赤兔猴王」值得優先留意。大家有跟開此駒的話，相信都會被馬匹的忠心準繩本事打動，原來此駒除了上仗跑泥地三甲不入外，之前一連12仗出爭谷草一哩，竟然悉數不勝有位，除了表現忠心之外，亦要有驚人體力支持。

「赤兔猴王」季內初出就係跑036場的谷中一哩，既未熱身，又要面對初跑二班的阻力，但馬匹依然奮力爭勝，僅以半馬位見負。該仗此駒排在1檔，沿途貼欄守在中間第6位，但入直路之時，蔡明紹決定掟出大外疊追趕，而由最內疊走到最外疊衝刺，難免要蝕了點腳程，亦由於衝刺時間起動得較慢，因此就以半身位負於「木火兄弟」及「港林福將」。

今次「赤兔猴王」排在12檔，當然令不少人卻步，但同場有「電訊巴打」、「黃腳鱲」及「港林福將」等快馬，相信會將馬群扯散，而「赤兔猴王」要切入的難度亦相對較低，蔡明紹歷來10騎此駒半數上名，相信今次亦不會例外。

■長風

第9場 9赤兔猴王 7港林福將

3木火兄弟 12久久為攻