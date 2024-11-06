11．15舉行　13駒獲邀出戰巴林國際錦標

巴林最高榮譽巴林國際錦標，將於本月15日(星期五)舉行，日前就公布咗獲邀出賽名單，共有13駒出賽，來自英、德、法、日4個國家海外賽駒共佔9駒，本土馬匹則佔4個名額。

雖然呢場2400米巴林國際錦標年資極淺，自2019年才開始舉行，去年先至升格國際二級賽，總獎金增加至100萬元，雖然賽事地位以至獎金都未達頂級水平，但以中東地區同歐洲幾個先進賽馬國家嘅淵源，每年都吸引唔少星級賽駒參戰。

今年外隊參戰馬中，仍然以英國馬匹為主流，除咗費格遜爵爺名下「飛舞心靈」(Spirit Dancer)重臨衞冕，各大陣營都有畀面出席，包括古摩亞旗下「海角遠景」(Point Lonsdale)、高多芬名下「威國之榮」(Nations Pride)，沙德韋爾旗下「千夜傳說」(Alflaila)、與及朱德望名下3歲新星Lead Artist。

德國與法國代表各佔1個席位，分別係放棄周日本土拜仁大賽，改攻呢場嘅應屆巴伐利亞大賽得主「奇力駒」(Calif)，另一匹為法國由葛威法訓練嘅「仙女座」(Andromede)。

日本方面則係自首屆「廸雅卓」之後，再有馬匹參戰巴林國際錦標，練馬師齊藤崇史更加雙龍出海，除早前報導過嘅「絕技」(Killer Ability)，曾經出戰今屆寶塚紀念賽嘅「俊型駒」(Yamanin Sympa)，亦都榜上有名。