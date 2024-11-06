連輸兩場幕後不滿 澳洲馬王周末換人交代

本周末維省費明頓馬場，將會上演春季嘉年華壓軸高潮冠軍錦標賽馬日，而響今朝排位公布，即時成為馬圈重磅新聞，就係列陣維省冠軍一哩錦標嘅馬王「珍蓮驕驥」(Pride Of Jenni)陣前易帥，赫然換上苗康文，而主理騎師畢迪倫，同場就騎咗同樣由馬漢雅訓練嘅「承先啟後」(Another Wil)。

畢迪倫隨後響自已Twitter平台發文，表示很榮幸可以與「珍蓮驕驥」並肩作戰，認為係不可多得嘅策騎經歷，亦要多謝馬主Tony Ottobre給予這個機會，預祝「珍蓮驕驥」及馬主本周末有好運幫助，並期待日後與馬主再有合作機會。

對於畢迪倫慘食無情雞，當然係「珍蓮驕驥」(Pride Of Jenni)新鮮熱辣登上澳洲馬王寶座之後，馬主期望愈大，失望愈大，連跑兩場敗仗，先響英皇查理斯三世錦標，大逃跑法放至臨門被「雄威霸主」擒下，而上場覺士盾更加潰不成軍，9駒跑尾二。

原本練馬師馬漢雅曾透露，跑完覺士盾就會放草稍作休息，結果「珍蓮驕驥」改變計劃匆匆再戰，睇嚟幕後有心換人拚個明白，又睇吓呢匹澳洲馬匹，星期六換人再戰，係咪可以即刻重現王者霸氣。