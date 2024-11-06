德國仲有G1跑　星期日舉行拜仁大賽

雖然英愛法三地嘅G1賽季上月已經完結，不過德國呢個星期日響慕尼黑馬場，舉行佢哋季內壓軸G1拜仁大賽，當日其中4場賽事，亦會納入香港轉播賽嘅夜場戲碼，連埋日間轉播日本女皇伊利沙伯二世盃賽日嘅8場賽事，全日雙料娛樂合共12場賽事，周六、周日打疊跑過足癮。

拜仁大賽今年首度轉播來港，德國近季都有7場G1舉行，包括由近期開播(順序)：德國打吡大賽、巴伐利亞大賽、德國橡樹大賽、柏林大賽、巴登大賽、歐洲大賽，同埋呢場壓軸賽事。

今屆賽事共有11駒最後留位參戰，排位將於明日公布，而參賽馬之中，就有5匹外敵入侵，其中4駒來自英國：「古智彗」(Ancient Wisdom) 艾柏賓、「蹄風麗」(Tiffany) 皮仕高爵士、「戰鈴」(War Chimes) 文令山、Panthera(譯名待定)文令山，而法國則有「侯爵」(Marquisat)費伯華。

來自藍營一對英法代表：「古智慧」與「侯爵」，分別由布宜學同巴米高兩地主帥壓陣，而兩位高手亦已落實出戰下月在港舉行嘅國際騎師錦標賽。

值得留意係費伯華去年派出「真強」贏完呢場拜仁大賽，然後來港再奪香港瓶，今屆又派出表現準繩，上季出賽至今7戰3勝4位嘅「侯爵」出戰，係咪沿用相同部署，下站香港再見，好快就會有答案。