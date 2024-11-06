尾場二班賽　CEO睇好「福將」坐位望贏

今晚跑馬地賽事舉行9場賽事，壓軸尾場為二班1650米，馬會CEO應家柏先生預期步速屬中等，由董明朗執韁的「電訊巴打」從3檔起步後會上前領放。「瑪瑙」將會留守於領放馬之後。「港林福將」及「黃腳鱲」亦會居於前列跟隨領放馬。

「港林福將」歇暑後於9月18日復出競逐同場同程，沿途居於前列，直路上走勢強勁，僅負於「木火兄弟」一頸位得第2。「港林福將」賽後被送往從化受訓，最近曾在當地由梁家俊策騎試過一次草地大閘，走勢不俗，觀感亦佳。今仗從中間檔位起步，梁家俊應該能夠將坐騎置於一個理想位置競逐，坐位望贏可望能做得到。

練馬師沈集成邀得潘頓首次替「超超比」執韁。此駒本季復出首仗競逐同場同程，雖不敵頭馬「木火兄弟」，但跑獲接近的第5，走勢不俗。繼而移師泥地跑道賽事，再度獲得第5名，但未能對頭馬「知足常樂」構成威脅。「超超比」兩周前曾由潘頓策騎試閘，輕鬆跟隨馬群而回。今仗有位置機會。

「都靈福星」於操練表現良好，預計在巴度胯下自第11檔起步後需要採取留前鬥後的戰略競跑，在此仍有位置機會。

「木火兄弟」上季最後一仗在同場同程輕鬆取勝，今季復出同樣競逐同場同程，最後階段衝刺凌厲，取得跨季連捷。今仗大部分對手，在該役均是其蹄下敗將。「木火兄弟」勝後評分已經上調，但繼續由近期手風甚順的楊明綸壓陣，仍然可以交出好表現，有位置機會。