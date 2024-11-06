【戰況R3】火車潘起孖！力追騎師賽尾班車！

今晚谷草季內首度跑9場，頭3場全部係五班谷1200米。近期跑開1400的文廐馬「鼓浪非凡」，閘前著綠格打落10倍，今次在潘明輝胯下二疊跟前，直路一路頂住另一匹綠格落到7.1倍的「宏才」衝刺，縮程得手取下兩年內第2捷，火車潘今晚已經包辦第二口孖寶，但呢口火車潘孖寶派$1,046.5，仲有少少升水添。潘明輝今季已贏到11W，嚟緊11月20日騎師賽席位就會塵埃落定，潘頓、布文現居1、2位好穩陣，一席冇大問題喇，依家香港騎師剩下一席，田泰安、潘明輝、蔡明紹、霍宏聲都咬得好緊，睇吓邊個爭到喇。

贏到第8W嘅文家良，話「鼓浪飛凡」一出即勝四班賽，但該仗贏馬時間唔快，加分就多咗，變咗第2個Run喺三班唔太適應，加上再跑多兩場之後隻馬健康唔係100% OK，跑吓跑吓狀態又麻麻哋，而且能力似乎應付唔到三班，「鼓浪飛凡」上季評分一直下調，而家終於可以再幫馬主贏返一場都好高興，不過練者都承認呢場頭馬都等咗好耐

是場跑第3、4名，係內欄馬林中穿上來的「友誼喜悅」及大熱門「神速馬車」。

第3場賽果：3-6-8-5

二重彩賽果：3-6(最後賠率106)